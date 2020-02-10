الاتحاد القطري يعلن نفاذ تذاكر لقاء الزمالك والترجي

تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٥ م

الزمالك

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن نفاذ تذاكر مواجهة السوبر الأفريقي، بين الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الأفريقية، والترجي التونسي، حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال الحساب الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تذاكر كأس السوبر الأفريقي تم بيعها بالكامل، نتمنى أن يستمتع الجميع بالمواجهة التي يحتضنها ستاد ثاني بن جاسم.

وتستعد بعثة الزمالك لمغادرة مصر يوم الثلاثاء المقبل للتوجه إلى قطر استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، وتتجه البعثة إلى الأردن أولا قبل أن تتوجه بعدها إلى قطر، ومن المنتظر أن تصل إلى قطر عصر يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري. وفي نفس السياق، طالب خالد النعمة مدير اللجنة المحلية المكلفة ببطولة