رياضة

الاتحاد القطري يعلن نفاذ تذاكر لقاء الزمالك والترجي

تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٥ م
الزمالك
الزمالك
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن نفاذ تذاكر مواجهة السوبر الأفريقي، بين الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الأفريقية، والترجي التونسي، حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال الحساب الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تذاكر كأس السوبر الأفريقي تم بيعها بالكامل، نتمنى أن يستمتع الجميع بالمواجهة التي يحتضنها ستاد ثاني بن جاسم.
وتستعد بعثة الزمالك لمغادرة مصر يوم الثلاثاء المقبل للتوجه إلى قطر استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، وتتجه البعثة إلى الأردن أولا قبل أن تتوجه بعدها إلى قطر، ومن المنتظر أن تصل إلى قطر عصر يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري. وفي نفس السياق، طالب خالد النعمة مدير اللجنة المحلية المكلفة ببطولة
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الزمالك -وانبى (6)

إنبي يعود بنقطة ثمينة من طنطا بعد مباراة مثيرة

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، ونظيره إنبي، التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد طنطا الرياضى، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء السيد البدوي رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش الرابع عشر، علمًا بأن الأخير يواجه نظيره الأهلي مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة ذاتها، في المقابل جاء الفريق البترولي في المركز السابع برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف عن سموحة السادس.
عماد النحاس (1)

النحاس يبحث عن عودة المقاولون للبطولات الإفريقية

أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، صعوبة منافسة فريقه مع نادي الزمالك على المركز الثاني بجدور ترتيب الدوري الممتاز، حيث قال النحاس في تصريحات إذاعية: "المقاولون يقدم مستويات مميزة، وأصبح لديه دوافع كبيرة للتواجد في مركز جيد، لكن الزمالك فريق كبير ومنافس قوي للأهلي على اللقب وليس الوصافة فقط". وأضاف مدرب ذئاب الجبل: "المقاولون يبحث عن العودة للبطولات الإفريقية، وذلك يتطلب بذل أقصى ما لدينا حتى يكمل الفريق مشواره في بطولة الدوري بنفس القوة، وأن يتحلى اللاعبون بميزة النفس الطويل".
كريستيان إريكسن (1)

إريكسن: ديربي الغضب مبهر.. والجماهير أعدت عرضا ضخما

أبدى الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم إنتر ميلان، سعادته عقب فوز فريقه بديربي الغضب على حساب ميلان، بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت". وقال نجم إنتر ميلان: "لقد كانت تجربة رائعة، الشوط الأول كان حزينًا لنا، لكن الفوز بهذا الشكل من خلال ريمونتادا مميزة جدًا، كان بإمكاني مغادرة الملعب بابتسامة كبيرة على وجهي، والجماهير أعدت عرضًا ضخمًا في المدرجات استغرق الملعب بالكامل، وهذه الأجواء لا تحدث في الدوري الإنجليزي، وجزء من ذلك يرجع لعدم السماح لهم بذلك".
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الزمالك- واول -اغسطس (1)

الزمالك يعلن وصول تعهد أمني لمباراة السوبر الإفريقي

تلقى نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم، بتأمين وضمان سلامة بعثة الفريق، الذي يخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي، والمقررة إقامتها في الدوحة يوم 14 فبراير الحالي. وأشار الكاف في خطابه المرسل للزمالك اليوم إلى أن خطاب الاتحاد القطري هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة، متمنيًا موافقة النادي على المشاركة لضمان نجاح هذه المباراة الاحتفالية.
حمد -حسام- ميدو

ميدو: لا توجد مباراة سبقها بلبلة فاز بها الزمالك

يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فوز فريق الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي والسوبر المحلي في أسبوع واحد سيُعد إنجازًا كبيرًا. وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا توجد أي مباراة تم إحداث بلبلة حولها وفاز بها الزمالك!! أتمنى أن يحدث العكس في مباراة الترجي الذين سيكونون أكثر هدوءًا من الزمالك في الدوحة.. الترجي فريق عريق ومميز جدًّا، ولكن 10 أيام من الهدوء حول الزمالك كافية لعودة الفريق لتركيزه، إن شاء الله الزمالك يكسب".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

الزمالك يؤجل مؤتمر "السوبر الإفريقي" للثلاثاء

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا له غدًا الإثنين ليقام يوم الثلاثاء المقبل في الحادية عشرة صباحًا بمقر النادي. وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا في العاشرة صباح الثلاثاء، وذلك نظرًا لوجود أحمد جلال نائب رئيس النادي مع بعثة الفريق في أنجولا على أن يكون المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس. وكان مرتضى منصور قد قرر عقد مؤتمر صحفي ليتحدث من خلاله عن الموقف النهائي للفريق من خوض السوبر الإفريقي من عدمه.
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مرتضى منصور: خوض السوبر الإفريقي في يد الدولة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه أرسل قائمة مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لأنه حسب وصفه، لم يحدد مكانا لها. وقال مرتضى: "لدينا مؤتمر صحفي يوم الأحد، سنكشف بالمستندات الإرهاب والتهديدات التي نتعرض لها. أرسلنا خطابا إلى كاف كذلك وسيناقشه قبل انطلاق مؤتمرنا الصحفي، وجو العداء الذي نتعرض له (قبل السفر إلى قطر) غير رياضي. أرسلت القائمة إلى كاف بغض النظر عن مكان لعب المباراة، والملف لدى القيادة السياسية والأجهزة الرقابية. هذه قضية أمن قومي مصري، هل من الممكن أن نلعب في دولة معادية؟".
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