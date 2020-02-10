حمدوك: طلبت نقل ولاية الأمم المتحدة للفصل السادس لدعم السلام

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٥ م

حمدوك

قال الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إنه طلب نقل ولاية الأمم المتحدة في السودان من الفصل السابع، إلى السادس، حيث إن الفصل السابع كان يتعلق بمرحلة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، والتي تحتوي على قوات عسكرية، فيما يركز الفصل السادس على صناعة ودعم السلام، وجهود التنمية والإغاثة، ولا يحتوي على قوات عسكرية. والتقى حمدوك، اليوم الإثنين، في أديس أبابا على هامش اجتماعات الاتحاد الافريقي، مع موسى فكي، رئيس المفوضية الإفريقية.

وأعرب رئيس الوزراء السوداني، عن شكره للاتحاد الإفريقي لدوره الفاعل في التطورات الإيجابية التي حدثت في السودان، داعيا الاتحاد الإفريقي إلى مواصلة دعمه لمرحلة التطور الديمقراطي في السودان.وذكر مجلس الوزراء السوداني أنه تم الاتفاق بين الجانبين على اقتراح تشكيل اللجنة الثلاثية التنسيقية التي تضم السودان

وأعرب رئيس الوزراء السوداني، عن شكره للاتحاد الإفريقي لدوره الفاعل في التطورات الإيجابية التي حدثت في السودان، داعيا الاتحاد الإفريقي إلى مواصلة دعمه لمرحلة التطور الديمقراطي في السودان.



وذكر مجلس الوزراء السوداني أنه تم الاتفاق بين الجانبين على اقتراح تشكيل اللجنة الثلاثية التنسيقية التي تضم السودان والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.



وقدم رئيس الوزراء السوداني، خلال الاجتماع مع رئيس المفوضية الإفريقية، وبوصفه رئيسا للدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، عرضا للجهود التي تقوم بها المنظمة لحل المشكلة في جنوب السودان، بالإضافة إلى التطورات في محادثات السلام مع الحركات المسلحة السودانية في جوبا.



من جانبه، أكد رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي أن الاتحاد يرغب بشدة في تقديم أي دعم ممكن والمساعدة في التقدم في مفاوضات السلام في جوبا من أجل تحقيق السلام في السودان.



