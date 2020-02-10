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مسؤول ياباني: من الصعب إجراء فحوصات لجميع ركاب «سفينة كورونا»

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٨ م
كورونا
كورونا
أعلن مسؤول ياباني أن السلطات الصحية اليابانية لن تقوم بإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد لجميع ركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برينسس" السياحية، التي تم فرض حجر صحي عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني، نظرا لصعوبة ذلك. وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل 65 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية التي تقل أكثر من 3700 شخص؛ ما رفع العدد الإجمالي للمصابين على متنها إلى 135.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، إنه سيكون من الصعب جدا إجراء فحوصات للجميع بشأن الفيروس، مضيفا أن الأولوية في إجراء الفحوصات ستكون لمن يعانون من الحمى ولمن هم فوق سن الثمانين ويشعرون بالإعياء ولكل من كان على اتصال قريب بالركاب
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الغاز

وزير الطاقة الروسي: «التيار الشمالي-2» سيكتمل رغم جهود بعض الدول لإيقافه

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أن مشروع "التيار الشمالي-2" لإمدادات الغاز سيكتمل رغم جهود عدة دول لإيقافه. وقال وزير الطاقة الروسي - في مقال نشره بمجلة "سياسة الطاقة"، وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منه - "إن مشروع "التيار الشمالي-2" شفاف ومربح ليس فقط لروسيا، وإنما أيضًا للدول الأوروبية، إذ سيعزز إمدادات الغاز إلى بلدان شمال ووسط أوروبا، وبأسعار تنافسية تخدم استهلاك تلك الدول". وأشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي وإدارة الرئيس دونالد ترامب يعارضان تنفيذ هذا المشروع، حيث تقول الولايات المتحدة إن هذا المشروع يؤثر على استقلال الطاقة لبعض الدول الأوروبية الضعيفة.
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اكتشاف فيروس غامض يحير العلماء: لا يملك جينات

اكتشفت مجموعة من الباحثين شكلا جديدا من الفيروسات لا يحتوي على جينات معروفة، ما جعله محيرا للمجتمع العلمي. ووجد العلماء أن هذا الفيروس الغامض، الذي جمعوه من الأميبا (جنس كائن حي وحيد الخلية ينتمي إلى مملكة الطلائعيات وشعبة الأنبوبيات، وهي تعيش داخل الجسم بشكل طفيلي أو متعايش)، في بحيرة صناعية في البرازيل، كان أصغر بكثير من تلك الفيروسات المعروفة عادة بإصابة الأميبا. وأطلق الفريق على الفيروس اسم "يارا" (Yaravirus)، نسبة لـYara، المعروفة أيضا باسم Iara، ويعني "أم كل المياه".
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إصابة 60 حالة بفيروس «كورونا» على متن سفينة باليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لأشخاص كانوا على متن السفينة «دايموند برينسس» السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء «يوكوهاما» مؤخرا. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد بنحو 97 شخصا، أمس الأحد، وهو أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد.
وجبة مرضى كورونا

وجبة من لحم السلاحف.. عشاء مرضى «كورونا» في مستشفى صيني

رغم الشكوك بأن فيروس "كورونا" انتقل إلى البشر عن طريق تناول أطعمة غير معتادة في الصين، مثل الخفافيش، لا تزال بعض المستشفيات التي يعالج بها المصابون بالمرض تقدم لهم وجبات "غريبة". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحد مستشفيات مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، قدم وجبة عشاء مكونة من لحم السلاحف للمرضى في الحجر الصحي. ونشرت الصحيفة مقطعا مصورا يظهر فيه أحد المرضى وهو يقول إن المستشفى قدم له اليوم "وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".
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وفيات فيروس كورونا في الصين تتجاوز 560 حالة

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إنه تم اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية قيد الحجر الصحي في ميناء ياباني، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 563 شخصا مع ظهور نحو 3 آلاف حالة إصابة جديدة. وسيظل نحو 3700 شخص على متن السفينة دايموند برنسيس التي تديرها شركة كارنيفال السياحية قيد الحجر الصحي لأسبوعين على الأقل، وتأكدت إصابة 20 منهم بالفيروس فيما لا تزال الفحوص مستمرة، وسجلت اليابان 45 حالة إصابة حتى الآن.
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إيران تعلق جميع الرحلات من وإلى الصين بسبب فيروس كورونا

علقت إيران كافة رحلاتها من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى اليوم السبت، بحسب تقارير إعلامية، إنه بالرغم من عدم تسجيل إيران أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فإن الحكومة اتخذت هذا الإجراء الاحترازي عقب تصنيف منظمة الصحة العالمية الفيروس على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.
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«بسبب كورونا».. إيران تُعلق الرحلات الجوية إلى الصين

علقت إيران، اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلادن إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي، أن المتخصين في طهران والصين يتخذون جميع الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين، وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: إن وزارة الخارجية الإيرانية منذ اليوم الأول باتت تعمل على قدم وساق لمعالجة وضع الطلاب الإيرانيين المقيمين في ولاية ووهان»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
كورونا

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا «كورونا» إلى 213 وفاة و9692 إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 213 وفاة و9692 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية أمس. وذكرت اللجنة في بيان اليوم، أن الصين واثقة وقادرة على احتواء وباء فيروس كورونا الجديد بشكل فعال وهزيمته في نهاية المطاف. من جهته، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء": "لي كه تشيانغ" ضرورة الإسراع في تطوير لقاحات وأدوية مضادة للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.
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