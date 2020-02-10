محافظ أسوان: ندعم أي مستثمر جاد للاستفادة من الثروات الطبيعية
١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م
محافظ أسوان
أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيساند وسيدعم أي مستثمر أو رجل أعمال جاد وستتم إزالة كافة المعوقات والتعقيدات الروتينية وعرض المشروع على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاستفادة المثلى من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية وتحقيق القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية من هذه الثروات ، فضلا عن تقليل معدلات البطالة وتشغيل الشباب الأسوانى بعيداً عن محاولة البعض لتسقيع الأراضي أو الحصول على مكاسب ضيقة.
جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال بحضور عبير عصام نائب رئيس الجمعية لفرع الصعيد ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي البنوك ومديري التخطيط العمراني والطرق والمكتب الفني.وأشار عطية إلى أن المحافظة تسعى لإطلاق حزمة من المشروعات في جميع القطاعات ضمن خطة استثمارية جديدة
جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال بحضور عبير عصام نائب رئيس الجمعية لفرع الصعيد ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي البنوك ومديري التخطيط العمراني والطرق والمكتب الفني.
وأشار عطية إلى أن المحافظة تسعى لإطلاق حزمة من المشروعات في جميع القطاعات ضمن خطة استثمارية جديدة سيتم طرحها في مختلف المستويات والمنتديات والمؤتمرات الخاصة بالاستثمار من أبرزها إنشاء مدينة جديدة غرب النيل تقع على مساحة 4175 فدانا جنوب مدينة أسوان الجديدة ولها مخطط تفصيلي كامل سينفذ على 3 مراحل بنظام المطور العقاري والذي سيقوم بإنشاء بنية تحتية لجميع المرافق العامة تمهيداً لأن تضم هذه المدينة أنشطة سكنية وقرى وخدمات سياحية علاوة على الخدمات الجماهيرية.
وأوضح أنه من ضمن الخريطة الاستثمارية أيضاً طرح المنطقة الصناعية في وادى هلال شرق مركز إدفو على مساحة 5115 فدانا لاستغلال الإحتياطات الهائلة من خام الفوسفات لانتاج العديد من أنواع الأسمدة والأدوية بعد قيام مطور صناعي أيضاً بمد شبكات البنية الأساسية إليها.