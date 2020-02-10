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محافظ أسوان: ندعم أي مستثمر جاد للاستفادة من الثروات الطبيعية

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيساند وسيدعم أي مستثمر أو رجل أعمال جاد وستتم إزالة كافة المعوقات والتعقيدات الروتينية وعرض المشروع على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاستفادة المثلى من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية وتحقيق القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية من هذه الثروات ، فضلا عن تقليل معدلات البطالة وتشغيل الشباب الأسوانى بعيداً عن محاولة البعض لتسقيع الأراضي أو الحصول على مكاسب ضيقة.
جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال بحضور عبير عصام نائب رئيس الجمعية لفرع الصعيد ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي البنوك ومديري التخطيط العمراني والطرق والمكتب الفني.وأشار عطية إلى أن المحافظة تسعى لإطلاق حزمة من المشروعات في جميع القطاعات ضمن خطة استثمارية جديدة
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