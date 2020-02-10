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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٨ م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدوانها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتقلت 16 فلسطينيًا وأصابت آخرين، كما قصفت مواقع في قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 فلسطينيين من سلوان والطور والبلدة القديمة في القدس، كما تم اعتقال فلسطينيين اثنين من قلقيلية، و3 آخرين من الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطيني من بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، وهو أسير سابق، ومن مخيم العزة في بيت لحم، اعتقلت آخر، واثنين آخرين من مخيم طولكرم وجنين.
وأصيب عدد من الفلسطينيين في الخليل اليوم، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات شهدها مخيم العروب شمال الخليل.كما اقتحم عشرات المستوطنين، منطقة "ترسلة" قرب قرية صانور جنوب جنين، بحماية قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين وأدوا طقوسا
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قيس سعيد

تونس: حل الأزمة الليبية سياسيًا على قائمة أولوياتنا

أكدت تونس، عزمها الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع كافة دول القارة الإفريقية في جميع المجالات، تكريسًا لعمقها الأفريقي ووعيًا منها بقدرة قارة أفريقيا على كسب رهانات التنمية وتحقيق الرقي والازدهار. جاء ذلك في كلمة الدولة التونسية، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة للدورة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، والتي ألقاها كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي.
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حمدوك: طلبت نقل ولاية الأمم المتحدة للفصل السادس لدعم السلام

قال الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إنه طلب نقل ولاية الأمم المتحدة في السودان من الفصل السابع، إلى السادس، حيث إن الفصل السابع كان يتعلق بمرحلة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، والتي تحتوي على قوات عسكرية، فيما يركز الفصل السادس على صناعة ودعم السلام، وجهود التنمية والإغاثة، ولا يحتوي على قوات عسكرية. والتقى حمدوك، اليوم الإثنين، في أديس أبابا على هامش اجتماعات الاتحاد الافريقي، مع موسى فكي، رئيس المفوضية الإفريقية.
سعد الحريري

الحريري: تعطيل المؤسسات سبب تدهور الاقتصاد اللبناني

قال زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، إن التيار سينتقل إلى موقع "المعارضة البناءة" في الحياة السياسية اللبنانية، ولن يلجأ مطلقًا إلى سلاح تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، باعتبار أن هذا الأسلوب الذي مارسته عدد من القوى السياسية في السنوات الأخيرة هو الذي أدى إلى التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاد الذي يشهده لبنان حاليًا.
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تفجير إرهابي يستهدف مدرسة غرب العاصمة الليبية طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، انفجار حقيبة بمحيط مدرسة الجيل الصاعد في منطقة أبي عيسى بالزاوية الغربية غرب العاصمة الليبية "طرابلس"، والذي أسفر عن سقوط إصابات في صفوف الطلبة بالمدرسة وحالة من التوتر الأمني. وأوضح المركز حسبما ذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الإثنين، أن هذا الأسلوب من الأعمال الإرهابية هو ما تقوم به التنظيمات الإرهابية مثل "داعش - أنصار الشريعة - شورى بنغازي - جبهة النصرة" ومن على شاكلتها.
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إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة، مشيرا إلى أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة بإحدى المستوطنات المحاذية للقطاع دون وقوع إصابات، إذ ذكر الجيش أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف قطاع غزة أعقبها رصد سقوط القذيفة الصاروخية. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إذ قال المتحدث باسم الجيش، «إنه تم رصد إطلاق قذيفتني هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل»، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الإنذارات في تطبيق هاتفي للجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط، وفقًا لروسيا اليوم.
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احتجاجات في المغرب رفضًا لصفقة القرن

تظاهر آلاف المغاربة، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط، في مسيرة احتجاجية رفضا لـ "صفقة القرن"، إذ رفع المتظاهرون خلال المسيرة التي دعت إليها هيئات وأحزاب ونقابات مغربية، الأعلام الفلسطينية وصور الأقصى، هاتفين بشعارات داعمة لصمود الشعب الفلسطيني. وانطلقت المسيرة التي نظمت تحت شعار «مسيرة الشعب المغربي، جميعا من أجل فلسطين حرة، وضد صفقة العار المشؤومة»، من باب «الحد التاريخي» تجاه مبنى البرلمان. ? وتخلل المسيرة عدد من الفعاليات، مثل أطفال يلبسون علم فلسطيني ويرفعونه بأيديهم، وحرق علم إسرائيل، وفقًا لروسيا اليوم.
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إطلاق قذائف هاون من قطاع غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، «إنه تم رصد إطلاق قذيفتني هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل»، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الإنذارات في تطبيق هاتفي للجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط، فقًا لروسيا اليوم. وفي وقت سابق، أطلقت دبابة إسرائيلية، قذيفة استهدفت موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
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لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه خطة السلام الأمريكية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفضه الخطة الأمريكية للسلام التي طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مُعربًا عن قلقه من إمكانية ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن المحتلين. وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - في بيان اليوم نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، التزام الاتحاد بحل الدولتين من خلال التفاوض، على أساس حدود 1967، مع إمكانية تبادل الأراضي، على النحو المتفق عليه بين الطرفين.
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