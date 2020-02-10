الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٨ م

قوات الاحتلال

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدوانها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتقلت 16 فلسطينيًا وأصابت آخرين، كما قصفت مواقع في قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 فلسطينيين من سلوان والطور والبلدة القديمة في القدس، كما تم اعتقال فلسطينيين اثنين من قلقيلية، و3 آخرين من الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطيني من بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، وهو أسير سابق، ومن مخيم العزة في بيت لحم، اعتقلت آخر، واثنين آخرين من مخيم طولكرم وجنين.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في الخليل اليوم، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات شهدها مخيم العروب شمال الخليل.كما اقتحم عشرات المستوطنين، منطقة "ترسلة" قرب قرية صانور جنوب جنين، بحماية قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين وأدوا طقوسا