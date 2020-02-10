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واشنطن تتهم 4 عسكريين صينيين باختراق بيانات 150 مليون أمريكي

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٠ م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
اتهمت السلطات الأمريكية، 4 عسكريين صينيين باختراق وسرقة البيانات الشخصية والأسرار التجارية في واحدة من كبرى العمليات المسجلة في هذا المجال. قال ويليام بار المدعي العام الأمريكي، اليوم الإثنين، أن الجريمة وقعت في عام 2017، وحصل المشتبه فيهم على معلومات تخص نحو 150 مليون مواطن أمريكي، مشيرًا إلى هذا الاختراق يعد من أضخم العمليات المسجلة وهو عمل إجرامي متعمد استهدف الحصول على معلومات شخصية للمواطنين الأمريكيين عبر اختراق نظام مؤسسة "إكويفاكس" التي تعمل في عدة مجالات من بينها متابعة بيانات خدمات البطاقات الائتمانية.
ولفت المدعي العام الأمريكي، إلى أنه من غير المألوف بالنسبة للولايات المتحدة أن تتهم أفرادًا عسكريين يعملون في جيش أو هيئة مخابرات خارج الولايات المتحدة، لكن هذه الجريمة تسببت ليس فقط في أضرار مالية بالنسبة لمؤسسة "إكويفاكس"، لكنها كسرت حاجز الخصوصية لملايين الأمريكيين وفرضت عليهم أعباء مالية نظرا لأنهم
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غبريال-صوما -مستشار- الرئيس -الأمريكي- دونالد- ترامب

مستشار ترامب: القاهرة وواشنطن شريكتان في مكافحة الإرهاب

أكد جبريال صوما مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة شريكة مع مصر في مكافحة الإرهاب الذي يهدد عددًا كبيرًا من دول المنطقة. وقال عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي، خلال مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" عبر برنامج "سكايب"، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعمل، من خلال أسطولها الخامس المسئول عن حماية ما يقرب من مليونين ونصف ميل مربع، مع عدد من الدول على درء الخطر من أي عدوان إرهابي على المنطقة.
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مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر

أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جبريال صوما، اليوم الإثنين، أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب. وقال جبريال صوما وهو عضو المجلس الاستشاري لترامب، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، "إنه طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعني لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر"، مضيفا أن القوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد داعش.
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بدء التصويت على عزل «ترامب» في مجلس الشيوخ الأمريكي

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي جلسته للتصويت النهائي على التهمتين الموجهتين إلى الرئيس دونالد ترامب في قضية عزله من المنصب، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق وافق مجلس النواب الأمريكي، على إحالة قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعدادا لبدء المحاكمة عزله، إذ حظي القرار بتأييد 228 نائبا وعارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. وكان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر الماضي، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
فيروس-كورونا (3)

الولايات المتحدة تُجلي 550 مواطنًا من ووهان الصينية

أعلن مسؤول أمريكي أن طائرتيّ إجلاء إضافيتين تحمل 550 مواطنا أمريكياً ستغادر مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى قواعد عسكرية في ولاية كاليفورنيا. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن إحدى الطائرتين سوف تتجه إلى قاعدة ميرامار لمشاة البحرية الجوية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا وأن الثانية ستتوجه إلى قاعدة ترافيس الجوية بنفس الولاية.
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بسبب كورونا.. ألمانيا تُعلق رحلاتها الجوية إلى الصين

أعلنت شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي من وإلى الصين حتى 9 من فبراير المقبل، إذ قالت «لوفتهانزا» في بيان: إنها ستواصل الرحلات إلى هونغ كونغ، بينما ستتوقف عن قبول الحجوزات للرحلات إلى بر الصين حتى نهاية فبراير، لأسباب تتعلق بانتشار فيروس «كورونا»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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بسبب كورونا.. فرنسا توقف الرحلات السياحية إلى الصين

أعلنت نقابة وكالات السفر الفرنسية، اليوم الإثنين، عن إيقاف الرحلات السياحية إلى دولة الصين حتى 21 فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ ذكرت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، أن نقابة وكالات السفر دعت في بيان، أمس إلى إيقاف بيع تذاكر الرحلات إلى الصين وتعليق تنفيذ الرحلات المبرمجة، ولم تقترح النقابة أي إجراءات للسياح الفرنسيين الموجودين حاليا في الصين، واكتفت بدعوتهم إلى الالتزام بالاجراءت، التي أعلنتها السلطات الصينية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

«بسبب كورونا».. 5 ملايين شخص يغادرون ووهان الصينية

كشف، تشو شيان وانج، عمدة مدينة ووهان، بؤرة ظهور فيروس كورونا الجديد، عن مغادرة 5 ملايين من السكان قبل بدء تفعيل قرار عزل المدينة بسبب المرض المميت، بالتزامن مع عطلة الربيع وفي ظل مخاوف من قدرته على الانتشار، إذ قال تشو، إن 9 ملايين شخص ما زالوا داخل المدينة بعد تفعيل العزل، ومن بين 2700 شخص يخضعون للمراقبة حاليًا في ووهان، من المحتمل تأكيد إصابة ألف شخص، بعد التبين من 533 إصابة مؤكدة.. وأعلنت الصين اليوم، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد.
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التعليم العالي: غرفة عمليات لمتابعة الطلاب الدارسين بالصين

قدمت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، حول الطلاب المصريين الدارسين بدولة الصين، لمتابعة أحوالهم عقب الإعلان عن انتشار فيروس «كورونا» بالصين، إذ أشار التقرير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة هؤلاء الطلاب، وكذا أعضاء هيئة التدريس بالصين، كما يتم التواصل بصفة مستمرة مع الطلاب الموجودين بمدينة «ووهان» للاطمئنان عليهم. وأضاف التقرير أنه تم التواصل أيضًا مع السفير محمد البدري السفير المصري بالصين، وأفاد بأنه تم تسجيل جميع الطلاب على موقع السفارة المصرية بالصين لمتابعة أحوالهم بصفة مستمرة.
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