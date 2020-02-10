تونس: حل الأزمة الليبية سياسيًا على قائمة أولوياتنا

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٩ م

قيس سعيد الرئيس التونسي

أكدت تونس، عزمها الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع كافة دول القارة الإفريقية في جميع المجالات، تكريسًا لعمقها الأفريقي ووعيًا منها بقدرة قارة أفريقيا على كسب رهانات التنمية وتحقيق الرقي والازدهار. جاء ذلك في كلمة الدولة التونسية، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة للدورة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، والتي ألقاها كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي.

وأضاف طبجي، أن انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي هذه السنة تحت شعار "إسكات البنادق وخلق ظروف ملائمة لتنمية أفريقيا"، يجسد وعي وحرص القادة الأفارقة على إحداث اختراق نوعي في الأزمات التي تعيشها عدد من الدول الأفريقية والمتمثلة أساسًا في تواصل النزاعات المسلحة وانتشار بؤر التوتر بما يُمكّن من فض هذه النزاعات