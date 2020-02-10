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تونس: حل الأزمة الليبية سياسيًا على قائمة أولوياتنا

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٩ م
قيس سعيد الرئيس التونسي
قيس سعيد الرئيس التونسي
أكدت تونس، عزمها الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع كافة دول القارة الإفريقية في جميع المجالات، تكريسًا لعمقها الأفريقي ووعيًا منها بقدرة قارة أفريقيا على كسب رهانات التنمية وتحقيق الرقي والازدهار. جاء ذلك في كلمة الدولة التونسية، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة للدورة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، والتي ألقاها كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي.
وأضاف طبجي، أن انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي هذه السنة تحت شعار "إسكات البنادق وخلق ظروف ملائمة لتنمية أفريقيا"، يجسد وعي وحرص القادة الأفارقة على إحداث اختراق نوعي في الأزمات التي تعيشها عدد من الدول الأفريقية والمتمثلة أساسًا في تواصل النزاعات المسلحة وانتشار بؤر التوتر بما يُمكّن من فض هذه النزاعات
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدوانها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتقلت 16 فلسطينيًا وأصابت آخرين، كما قصفت مواقع في قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 فلسطينيين من سلوان والطور والبلدة القديمة في القدس، كما تم اعتقال فلسطينيين اثنين من قلقيلية، و3 آخرين من الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطيني من بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، وهو أسير سابق، ومن مخيم العزة في بيت لحم، اعتقلت آخر، واثنين آخرين من مخيم طولكرم وجنين.
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حمدوك: طلبت نقل ولاية الأمم المتحدة للفصل السادس لدعم السلام

قال الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إنه طلب نقل ولاية الأمم المتحدة في السودان من الفصل السابع، إلى السادس، حيث إن الفصل السابع كان يتعلق بمرحلة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، والتي تحتوي على قوات عسكرية، فيما يركز الفصل السادس على صناعة ودعم السلام، وجهود التنمية والإغاثة، ولا يحتوي على قوات عسكرية. والتقى حمدوك، اليوم الإثنين، في أديس أبابا على هامش اجتماعات الاتحاد الافريقي، مع موسى فكي، رئيس المفوضية الإفريقية.
سعد الحريري

الحريري: تعطيل المؤسسات سبب تدهور الاقتصاد اللبناني

قال زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، إن التيار سينتقل إلى موقع "المعارضة البناءة" في الحياة السياسية اللبنانية، ولن يلجأ مطلقًا إلى سلاح تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، باعتبار أن هذا الأسلوب الذي مارسته عدد من القوى السياسية في السنوات الأخيرة هو الذي أدى إلى التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاد الذي يشهده لبنان حاليًا.
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تفجير إرهابي يستهدف مدرسة غرب العاصمة الليبية طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، انفجار حقيبة بمحيط مدرسة الجيل الصاعد في منطقة أبي عيسى بالزاوية الغربية غرب العاصمة الليبية "طرابلس"، والذي أسفر عن سقوط إصابات في صفوف الطلبة بالمدرسة وحالة من التوتر الأمني. وأوضح المركز حسبما ذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الإثنين، أن هذا الأسلوب من الأعمال الإرهابية هو ما تقوم به التنظيمات الإرهابية مثل "داعش - أنصار الشريعة - شورى بنغازي - جبهة النصرة" ومن على شاكلتها.
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الفخاخ مع الرئيس قيس سعيد

«الفخفاخ».. من المالية لرئاسة الحكومة التونسية

من بين 20 اسمًا لرئاسة الحكومة التونسية وخلافة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وقع الاختيار في النهاية على وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ المقترح من حزبي "تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي"، بعد أن فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد، مواطنيه والدوائر السياسية في بلاده بتكليف الفخفاخ رسميًّا مساء الإثنين بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أيام من سقوط حكومة الحبيب الجملي بعد فشله في نيل ثقة البرلمان. ويواجه رئيس الوزراء الجديد العديد من التحديات لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية مستمرة؛ نظرا للوضع المتردي، والاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة.
سعيد قيس

«بسبب الدعوة المتأخرة».. تونس ترفض حضور مؤتمر برلين

قالت تونس، اليوم السبت، إنها رفضت حضور مؤتمر برلين حول ليبيا لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق المصالحة والسلام في ليبيا، بعد دعوة متأخرة وجهتها ألمانيا لتونس أمس. وتعقد ألمانيا غدا الأحد، مؤتمرا دعت إليه فائز السراج رئيس حكومة طرابلس، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، كما دعت إليه عدة بلدان، بينما لم تتلق تونس جارة ليبيا دعوة، مما أثار غضب ودهشة الدبلوماسية التونسية. وطالبت حكومة السراج يوم الخميس ألمانيا بدعوة تونس، وقالت إنها عنصر مهم وطالما لعبت دورا محوريا واستضافت الليبيين في أوقات الأزمات، عقب ذلك تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحضور المؤتمر.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يصل ألمانيا لحضور اجتماع برلين بشأن أزمة ليبيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة تستغرق يومين، يشارك خلالها في اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع ظهر غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، بمقر المستشارية الألمانية.
سعيد قيس

الرئيس التونسي في اختبار صعب بسبب سقوط حكومة الجملي

أصبح الرئيس التونسي قيس سعيد أمام مسؤولية دستورية جديدة وهي تعيين شخصية أخرى لتشكيل الحكومة بعد فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان، ويواجه الرئيس وقت قصير لتعيين شخصية بديلة للجملي، وإلا سيكون أمامه خيار آخر وهو تنظيم انتخابات تشريعية جديدة. وبهذا التصويت ضد حكومة الجبلي المقترحة، تلقت حركة النهضة في تونس "ضربة قاسية" ، وأعاد فشل الحكومة في نيل ثقة البرلمان التونسي ، المفاوضات بين الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة، إلى نقطة الصفر، وسيتطلب أسابيع أخرى من المفاوضات، وإلا ستكون البلاد مجددا أمام انتخابات تشريعية أخرى.
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