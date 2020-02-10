المصري يكتسح وادي دجلة في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م

المصري (أرشيفية)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، فوزًا كبيرًا، على نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق الغزلان عند 14 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط عن نادي مصر، الذي يحتل المركز الأخير.

بعد بداية هادئة، نجح فريق المصري، في تسجيل هدف التقدم، عن طريق أحمد ياسر، بعد تسديدة من مفتاح طقطق، تصدى لها محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق إنبي، وارتدت الكرة لأحمد ياسر الذي سددها في الشباك الخالية بسهولة. وفي الدقيقة 62، سجل فريق المصري، الهدف الثاني، عن طريق مفتاح طقطق، الذي تلقى كرة عرضية، حولها

بعد بداية هادئة، نجح فريق المصري، في تسجيل هدف التقدم، عن طريق أحمد ياسر، بعد تسديدة من مفتاح طقطق، تصدى لها محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق إنبي، وارتدت الكرة لأحمد ياسر الذي سددها في الشباك الخالية بسهولة.



وفي الدقيقة 62، سجل فريق المصري، الهدف الثاني، عن طريق مفتاح طقطق، الذي تلقى كرة عرضية، حولها بتسديدة إلى داخل شباك وادي دجلة، وبعد مرور عشر دقائق، اختتم شيخ موكورو، ثلاثية الفريق المصري، بعد هجمة مرتدة، استغل خطأ عبدالمنصف حارس المرمى، وزميله أحمد رمضان بيكهام، وسدد الكرة في الشباك الخالية.



وأنقذ عمر كمال عبدالواحد، هدف محقق، لفريق وادي دجلة، بعد مهارة من محمد هلال، الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، مرت من أحمد عبدالفتاح حارس مرمى المصري، وأبعدها عبدالواحد من على خط المرمى.