رياضة

المصري يكتسح وادي دجلة في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م
المصري (أرشيفية)
المصري (أرشيفية)
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، فوزًا كبيرًا، على نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق الغزلان عند 14 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط عن نادي مصر، الذي يحتل المركز الأخير.
بعد بداية هادئة، نجح فريق المصري، في تسجيل هدف التقدم، عن طريق أحمد ياسر، بعد تسديدة من مفتاح طقطق، تصدى لها محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق إنبي، وارتدت الكرة لأحمد ياسر الذي سددها في الشباك الخالية بسهولة. وفي الدقيقة 62، سجل فريق المصري، الهدف الثاني، عن طريق مفتاح طقطق، الذي تلقى كرة عرضية، حولها
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سيد عبدالحفيظ عن إيقافه: لا أعرف ماذا أقول

عبر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حزنه من العقوبة التي وقعت عليه من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقافه مباراة واحدة مع تغريمه، لما بدر منه خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز، التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتحدث عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم، قائلًا: "حزين جدًا ولا أعرف ما أقوله، كُتب أن سبب إيقافي هو أحداث بيراميدز التي ليس لي علاقة بها، أريد معرفة حيثيات القرار".
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الأهلي يهزم الطلائع.. ويصل للفوز رقم 14 بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره فريق طلائع الجيش بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. المباراة بدأت بضغط مبكر من لاعبي الأهلي وسيطرة على الكرة وحرية في نقل الكرة ومحاولات لتشكيل خطورة على مرمى محمد بسام حارس مرمى فريق الطلائع الذي أزال عن مرماه عدة فرص محققة للمارد الأحمر عن طريق قفشة.
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الاتحاد القطري يعلن نفاذ تذاكر لقاء الزمالك والترجي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن نفاذ تذاكر مواجهة السوبر الأفريقي، بين الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الأفريقية، والترجي التونسي، حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال الحساب الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تذاكر كأس السوبر الأفريقي تم بيعها بالكامل، نتمنى أن يستمتع الجميع بالمواجهة التي يحتضنها ستاد ثاني بن جاسم.
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اتحاد الكرة يحدد مواعيد دور الـ16 لكأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة القدم مواعيد وملاعب دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، عدا مباراة الأهلي والزمالك لارتباطاتهما في بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأشار حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إلى أن هذه المواعيد نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن. وأكد أن الأمر ينطبق أيضًا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه في ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل.
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أسوان يواصل الانتفاضة في الدوري بالفوز على الاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره، الاتحاد السكندري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي. في المقابل تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن بيراميدز الثالث، لكنه لعب 3 مباريات أقل.
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كادو لاعب الإسماعيلى الجديد يظهر أمام الزمالك

اقترب اللاعب الأوغندي باتريك كادو، من الظهور لأول مرة بقميص الإسماعيلي، أمام الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتعاقد الإسماعيلي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية مع باتريك كادو قادمًا من فريق نهضة بركان المغربي، وقرر ديديه جوميز المدير الفني للدراويش تواجد اللاعب في القائمة المبدئية استعدادًا لمواجهة الزمالك، ومن المتوقع استمرار اللاعب في القائمة النهائية.
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تعرف على مواجهات المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي عن وقوع المصري البورسعيدي في مواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي، فيما يلاقي بيراميدز نظيره زاناكو الزامبي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض المصري مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب بيراميدز مباراة الذهاب خارج أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب على ملعبة.
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