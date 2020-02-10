مستشار ترامب: القاهرة وواشنطن شريكتان في مكافحة الإرهاب

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م

جبريال صوما مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد جبريال صوما مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة شريكة مع مصر في مكافحة الإرهاب الذي يهدد عددًا كبيرًا من دول المنطقة. وقال عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي، خلال مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" عبر برنامج "سكايب"، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعمل، من خلال أسطولها الخامس المسئول عن حماية ما يقرب من مليونين ونصف ميل مربع، مع عدد من الدول على درء الخطر من أي عدوان إرهابي على المنطقة.

وأوضح أن الإرهاب لا يقتصر فقط على تنظيم "داعش" الإرهابي؛ "فداعش أحد مصادر الإرهاب.. وإيران هي أيضًا أحد مصادر الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة وذلك لما لها من نفوذ في الشرق الأوسط من خلال أذرعها العسكرية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تفكر في حرب مع إيران وأن العقوبات الاقتصادية كافية لكبح جماحها