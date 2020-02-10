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مستشار ترامب: القاهرة وواشنطن شريكتان في مكافحة الإرهاب

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م
جبريال صوما مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
جبريال صوما مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أكد جبريال صوما مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة شريكة مع مصر في مكافحة الإرهاب الذي يهدد عددًا كبيرًا من دول المنطقة. وقال عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي، خلال مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" عبر برنامج "سكايب"، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعمل، من خلال أسطولها الخامس المسئول عن حماية ما يقرب من مليونين ونصف ميل مربع، مع عدد من الدول على درء الخطر من أي عدوان إرهابي على المنطقة.
وأوضح أن الإرهاب لا يقتصر فقط على تنظيم "داعش" الإرهابي؛ "فداعش أحد مصادر الإرهاب.. وإيران هي أيضًا أحد مصادر الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة وذلك لما لها من نفوذ في الشرق الأوسط من خلال أذرعها العسكرية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تفكر في حرب مع إيران وأن العقوبات الاقتصادية كافية لكبح جماحها
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الشرطة الأمريكية - أرشيفية

واشنطن تتهم 4 عسكريين صينيين باختراق بيانات 150 مليون أمريكي

اتهمت السلطات الأمريكية، 4 عسكريين صينيين باختراق وسرقة البيانات الشخصية والأسرار التجارية في واحدة من كبرى العمليات المسجلة في هذا المجال. قال ويليام بار المدعي العام الأمريكي، اليوم الإثنين، أن الجريمة وقعت في عام 2017، وحصل المشتبه فيهم على معلومات تخص نحو 150 مليون مواطن أمريكي، مشيرًا إلى هذا الاختراق يعد من أضخم العمليات المسجلة وهو عمل إجرامي متعمد استهدف الحصول على معلومات شخصية للمواطنين الأمريكيين عبر اختراق نظام مؤسسة "إكويفاكس" التي تعمل في عدة مجالات من بينها متابعة بيانات خدمات البطاقات الائتمانية.
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مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر

أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جبريال صوما، اليوم الإثنين، أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب. وقال جبريال صوما وهو عضو المجلس الاستشاري لترامب، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، "إنه طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعني لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر"، مضيفا أن القوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد داعش.
دونالد ترامب

بدء التصويت على عزل «ترامب» في مجلس الشيوخ الأمريكي

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي جلسته للتصويت النهائي على التهمتين الموجهتين إلى الرئيس دونالد ترامب في قضية عزله من المنصب، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق وافق مجلس النواب الأمريكي، على إحالة قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعدادا لبدء المحاكمة عزله، إذ حظي القرار بتأييد 228 نائبا وعارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. وكان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر الماضي، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
فيروس-كورونا (3)

الولايات المتحدة تُجلي 550 مواطنًا من ووهان الصينية

أعلن مسؤول أمريكي أن طائرتيّ إجلاء إضافيتين تحمل 550 مواطنا أمريكياً ستغادر مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى قواعد عسكرية في ولاية كاليفورنيا. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن إحدى الطائرتين سوف تتجه إلى قاعدة ميرامار لمشاة البحرية الجوية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا وأن الثانية ستتوجه إلى قاعدة ترافيس الجوية بنفس الولاية.
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السفير -الأمريكي -أحمد -الطيب-شيخ_الأزهر -الشريف (1)

السفير الأمريكي بالقاهرة: مناهج الأزهر تستحق أن تدرس عالميًا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، وقد بذل الأزهر جهودًا كبيرة في سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، من خلال إقامة العديد من المؤتمرات التي دُعي لها شخصيات عامة كبرى وممثلين لمختلف الطوائف الدينية.
الجيش-السورى

بعد تحريرها.. الجيش السوري يحبط هجوما للمسلحين بإدلب

تمكنت وحدات الجيش السوري في ريف إدلب من إحباط هجوم للتنظيمات الإرهابية على محور بلدة أبو جريف في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وبحسب وكالة «سانا»، فقد أحبطت وحدات الجيش السوري هجوما عنيفا للمجموعات الإرهابية باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة وكبدتها خسائر كبيرة، ونقلت الوكالة، أن وحدات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية هاجمت مواقع الجيش والقرى الآمنة على محور أبو جريف بريف إدلب الجنوبي الشرقي، لافته إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليات ثقيلة لهم، وفقًا لسبوتنيك.
سامح-شكرى (3)

وزير الخارجية عن مفاوضات «سد النهضة»: وصلنا لنقطة الحسم

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الدور الأمريكي في مفاوضات سد النهضة، ولقاء الرئيس ترامب بالوزراء مرتين شىء غير مألوف، يؤكد على مدى اهتمامه بنجاح المفاوضات، وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا، لافتًا إلى أن البند العاشر في اتفاق المبادىء سيظل ساري حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي، قائلا: «وصلنا لنقطة الحسم»، حيث سيكون هناك اجتماع آخر يوم 28 و29 يناير لتحديد الشكل النهائي للاتفاق وبمحددات واضحة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبدالعال من جنيف: الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

حذر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وقال إن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي عبدالعال؛ الذي وصل جنيف، أمس الخميس،؛ في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يستمر يومين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة السويسرية.
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