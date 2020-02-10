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غيوم ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، غائم أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والغردقة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 2.2 إلى 2.7، والرياح السطحية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 2.2 إلى 2.7، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 10 18شبين الكوم 9 18طنطا
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محافظ أسوان: ندعم أي مستثمر جاد للاستفادة من الثروات الطبيعية

أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيساند وسيدعم أي مستثمر أو رجل أعمال جاد وستتم إزالة كافة المعوقات والتعقيدات الروتينية وعرض المشروع على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاستفادة المثلى من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية وتحقيق القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية من هذه الثروات ، فضلا عن تقليل معدلات البطالة وتشغيل الشباب الأسوانى بعيداً عن محاولة البعض لتسقيع الأراضي أو الحصول على مكاسب ضيقة.
نيفين القباج

التضامن: 25 ألف شخص استفادوا من «برامج مكافحة» الإدمان خلال معرض الكتاب

كشف تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن أكثر من 25 ألف طفل بمرافقة أسرهم ترددوا على جناح الصندوق خلال فترة إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب بجانب تردد أيضا الكثير من الشباب والفتيات للاستفادة من الأنشطة والبرامج التوعوية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتفاعل الأطفال مع الأنشطة التي نفذها الصندوق طوال أيام المعرض منها العمل القصصى مغامرات "أنت البطل" والذى أعده الصندوق مسبقا بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح لتوعية الأطفال بأضرار التدخين.
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«الوطنية للصحافة» تعلن أسماء المتقدمين لانتخابات مجالس الإدارات

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«الوطنية للانتخابات» تنهي استعداداتها لـ«تكميلية النواب» بالجيزة وملوي

أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كافة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للجولة الأولى من الانتخابات التكميلية بدائرتي قسم الجيزة ومركز ملوي والمقرر لها يومي غدا وبعد غد.
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طقس

رياح وأمطار غزيرة.. الأرصاد تًعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس بارد على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء. وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
طقس

أتربة ورمال ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.4 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس

انخفاض سانت كاترين للصفر.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.
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شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء تكون كثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
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