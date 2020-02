Parasite أفضل فيلم..القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار

أسدل الستار فجر اليوم على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، والذى أقيم بمسرح "دولبى"، في هوليود، وحضره مجموعة كبيرة من النجوم ونجمات العالم، حيث شهد الحفل توزيع جوائز لأفضل الأعمال فى عام 2019. وفاز الفيلم الكوري الجنوبي Parasite بجائزة أفضل فيلم دولي وهي التسمية الجديدة لفئة "أفضل فيلم أجنبي"، وسبق للفيلم أن فاز، العام الماضي، بالسعفة الذهبية لمهرجان كان، فضلا عن مجموعة من الجوائز هذا الموسم. وحصد الممثل يواكين فينيكس جائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "الجوكر"، متفوقا على ليوناردو دي كابريو، وأنطونيو بانديراس، وآدم درايفر وجوناثان برايس.

القائمة الكاملة للجوائز: نال فيلم Parasite جائزة أفضل فيلم، وخواكين فينكس أفضل ممثل عن فيلم joker ورينيه زيلويجر أفضل ممثلة عن فيلم judy وبراد بيت أفضل ممثل مساعد عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood ولورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Marriage Story وألتون جون أفضل أغنية عن فيلم Rocketman وبونج جون