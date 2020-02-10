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Parasite أفضل فيلم..القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ ص
جوائز الأوسكار
جوائز الأوسكار
أسدل الستار فجر اليوم على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، والذى أقيم بمسرح "دولبى"، في هوليود، وحضره مجموعة كبيرة من النجوم ونجمات العالم، حيث شهد الحفل توزيع جوائز لأفضل الأعمال فى عام 2019. وفاز الفيلم الكوري الجنوبي Parasite بجائزة أفضل فيلم دولي وهي التسمية الجديدة لفئة "أفضل فيلم أجنبي"، وسبق للفيلم أن فاز، العام الماضي، بالسعفة الذهبية لمهرجان كان، فضلا عن مجموعة من الجوائز هذا الموسم. وحصد الممثل يواكين فينيكس جائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "الجوكر"، متفوقا على ليوناردو دي كابريو، وأنطونيو بانديراس، وآدم درايفر وجوناثان برايس.
القائمة الكاملة للجوائز: نال فيلم Parasite جائزة أفضل فيلم، وخواكين فينكس أفضل ممثل عن فيلم joker ورينيه زيلويجر أفضل ممثلة عن فيلم judy وبراد بيت أفضل ممثل مساعد عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood ولورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Marriage Story وألتون جون أفضل أغنية عن فيلم Rocketman وبونج جون
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عزاء المؤلف لينين الرملي‎ (28)

محمد صبحي ولبلبة وهيكل يشاركون في عزاء لينين الرملي

شارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في عزاء الكاتب الراحل لينين الرملى، المقام بمسحد عمر مكرم بوسط البلد، منهم عبد الرحمن أبو زهرة، لبلبة، إيمان سركسيان، فردوس عبد الحميد، محمد أبو داوود، الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، نبيل الحلفاوى، أنعام سالوسة، جابر نصار. وحرص على التواجد أسامة هيكل وزير الإعلام، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنان محمد صبحى، والمخرج محمد فاضل، محمد محمود.
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مظاهرة «حزن ووفاء».. فنانون ينعون لينين الرملي

رحل عن عالمنا اليوم، الكاتب الكبير لينين الرملي، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض، ويقام العزاء الإثنين المقبل، بمسجد عمر مكرم، ويعد الرملي أحد العلامات البارزة في المسرح المصري والعربي، ولد في 18 أغسطس عام 1945، وتخرج من معهد الفنون المسرحية بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، وتجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام وشكل مع الفنان محمد صبحي ثنائيا فنيا ناجحا، وقدم معه العديد من الأعمال المهمة منها "انتهى الدرس أيها الغبي" و"تخاريف" و"هاللو أمريكا".
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وزيرة الثقافة تنعي لينين الرملي: الفن يودع أحد العباقرة

نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وقالت الوزيرة "إنه برحيل لينين الرملى ودع فن التأليف المسرحي أحد العباقرة، من أكثر الأقلام تحضرًا وتدفقًا بالمثل والقيم الإنسانية السامية"، مضيفة في بيانها إن أعماله شكلت علامات بارزة في المسرح المصري والعربي، متمنية أن يتغمد الله روحه برحمته الواسعة ويلهم أسرته وزوجته الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول الصبر والسلوان.
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Joker و1917 الأبرز.. الترشيحات الكاملة لجائزة الأوسكار 2020

يستقبل مسرح صموئيل جولدوين في بيفرلي هيلز كاليفورنيا، حفل تسليم جوائز الأوسكار في دورته الـ92، والتي من المتوقع أن يكتسح فيها الممثل جواكين فينيكس والمخرج مارتن سكورسيزي والمخرج كوينتين تارانتينو فيها قائمة الترشيحات.
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