الأهلي يهزم الطلائع.. ويصل للفوز رقم 14 بالدوري

تحرير:أحمد سعيد ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م

الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره فريق طلائع الجيش بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. المباراة بدأت بضغط مبكر من لاعبي الأهلي وسيطرة على الكرة وحرية في نقل الكرة ومحاولات لتشكيل خطورة على مرمى محمد بسام حارس مرمى فريق الطلائع الذي أزال عن مرماه عدة فرص محققة للمارد الأحمر عن طريق قفشة.

الأهلي واصل ضغطه على دفاعات طلائع الجيش حتى نجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق جونيور أجايي، الذي استقبل عرضية أرضية من علي معلول وضعها النيجيري بسهولة في المرمى بالدقيقة 34. في الدقيقة 42 تصدى محمد بسام لفرصة حقيقية للأهلي عن طريق محمد مجدي قفشة، بعدها بدقيقة تصدى حارس فريق الجيش لتسديدة من علي معلول،