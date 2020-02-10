رياضة

الأهلي يهزم الطلائع.. ويصل للفوز رقم 14 بالدوري

تحرير:أحمد سعيد ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م
الأهلي
الأهلي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره فريق طلائع الجيش بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. المباراة بدأت بضغط مبكر من لاعبي الأهلي وسيطرة على الكرة وحرية في نقل الكرة ومحاولات لتشكيل خطورة على مرمى محمد بسام حارس مرمى فريق الطلائع الذي أزال عن مرماه عدة فرص محققة للمارد الأحمر عن طريق قفشة.
الأهلي واصل ضغطه على دفاعات طلائع الجيش حتى نجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق جونيور أجايي، الذي استقبل عرضية أرضية من علي معلول وضعها النيجيري بسهولة في المرمى بالدقيقة 34. في الدقيقة 42 تصدى محمد بسام لفرصة حقيقية للأهلي عن طريق محمد مجدي قفشة، بعدها بدقيقة تصدى حارس فريق الجيش لتسديدة من علي معلول،
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سيد عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ عن إيقافه: لا أعرف ماذا أقول

عبر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حزنه من العقوبة التي وقعت عليه من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقافه مباراة واحدة مع تغريمه، لما بدر منه خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز، التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتحدث عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم، قائلًا: "حزين جدًا ولا أعرف ما أقوله، كُتب أن سبب إيقافي هو أحداث بيراميدز التي ليس لي علاقة بها، أريد معرفة حيثيات القرار".
بيراميدز- والمصري‎ (2)

المصري يكتسح وادي دجلة في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، فوزًا كبيرًا، على نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق الغزلان عند 14 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط عن نادي مصر، الذي يحتل المركز الأخير.
الزمالك- واول -اغسطس (1)

الاتحاد القطري يعلن نفاذ تذاكر لقاء الزمالك والترجي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن نفاذ تذاكر مواجهة السوبر الأفريقي، بين الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الأفريقية، والترجي التونسي، حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال الحساب الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تذاكر كأس السوبر الأفريقي تم بيعها بالكامل، نتمنى أن يستمتع الجميع بالمواجهة التي يحتضنها ستاد ثاني بن جاسم.
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الأهلي- وبيراميدز (4)

الأهلي يفك عقدة بيراميدز ويفوز عليه في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل علي جبر هدف التقدم لأصحاب الأرض، وقلص أليو بادجي، الفارق للأحمر، قبل أن يخطف أليو ديانج هدف الفوز للضيوف. الفوز رفع رصيد فريق الأهلي إلى 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.
بيتسو موسيماني (4)

عمرو جمال: موسيماني مدرب جريء ويُطمع المنافس

أشاد عمرو جمال مهاجم نادي طلائع الجيش، ببيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، مشددا أنه تمنى أن يلاقي الأهلي مجددا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك حسبما أفاد خلال استضافته بقناة النهار. وقال عمرو جمال: "كتبت تعليقا قبل القرعة على صفحة النادي الأهلي (يارب صن داونز).. ظروف الخسارة بالخمسة لن تتكرر ولو بعد 100 سنة، وكنت أعلم ظروف المباراة لأنني كنت بصفوف الأهلي، ولم أفهم ما حدث، لن أحكم على زملائي ولكن بدأنا المباراة بشكل خاطيء فنيا".
الاهلي-والهلال-السوداني (4)

سحابة صيف.. السفير السوداني يشيد ببيان الأهلي

هنأ خالد الشيخ القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأهله إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال معربًا عن أمله في تتويج الأهلي باللقب. وأكد السفير أن بيان النادي الأهلي الصادر اليوم لا يصدر إلا من نادي كبير وعظيم بحجم الأهلي نادي القرن في إفريقيا وكبير الأندية العربية، مشددا أن البيان يعبر عن المحبة الكبيرة التي يكنها الشعب المصري للشعب السوداني خصوصا أنه صادر من النادي الأهلي الذي يعد خير سفير للرياضة المصرية والذي وضع في الاعتبار أن تصبح الرياضة رسالة محبة في المقام الأول.
جيرالدو-عمر-جابر

جيرالدو يرد على عرض الصفاقسي التونسي

رفض الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرض فريق الصفاقسي التونسي، من أجل الانتقال لهم على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.
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