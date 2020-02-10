محمد صبحي ولبلبة وهيكل يشاركون في عزاء لينين الرملي

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ م

عزاء لينين الرملي

شارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في عزاء الكاتب الراحل لينين الرملى، المقام بمسحد عمر مكرم بوسط البلد، منهم عبد الرحمن أبو زهرة، لبلبة، إيمان سركسيان، فردوس عبد الحميد، محمد أبو داوود، الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، نبيل الحلفاوى، أنعام سالوسة، جابر نصار. وحرص على التواجد أسامة هيكل وزير الإعلام، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنان محمد صبحى، والمخرج محمد فاضل، محمد محمود.

ورحل الكاتب الكبير لينين الرملى بعد صراع طويل مع المرض، وأكدت زوجته الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول أنه تعرض لأزمة صحية منذ أسبوع، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر. وشيعت أسرة الكاتب الراحل جثمانه فى جنازة اقتصرت على العائلة فقط، حيث أوضحت أن الراحل كانت له وصية قبل رحيله