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محمد صبحي ولبلبة وهيكل يشاركون في عزاء لينين الرملي

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ م
عزاء لينين الرملي
عزاء لينين الرملي
شارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في عزاء الكاتب الراحل لينين الرملى، المقام بمسحد عمر مكرم بوسط البلد، منهم عبد الرحمن أبو زهرة، لبلبة، إيمان سركسيان، فردوس عبد الحميد، محمد أبو داوود، الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، نبيل الحلفاوى، أنعام سالوسة، جابر نصار. وحرص على التواجد أسامة هيكل وزير الإعلام، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنان محمد صبحى، والمخرج محمد فاضل، محمد محمود.
ورحل الكاتب الكبير لينين الرملى بعد صراع طويل مع المرض، وأكدت زوجته الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول أنه تعرض لأزمة صحية منذ أسبوع، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر. وشيعت أسرة الكاتب الراحل جثمانه فى جنازة اقتصرت على العائلة فقط، حيث أوضحت أن الراحل كانت له وصية قبل رحيله
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Parasite أفضل فيلم..القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار

أسدل الستار فجر اليوم على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، والذى أقيم بمسرح "دولبى"، في هوليود، وحضره مجموعة كبيرة من النجوم ونجمات العالم، حيث شهد الحفل توزيع جوائز لأفضل الأعمال فى عام 2019. وفاز الفيلم الكوري الجنوبي Parasite بجائزة أفضل فيلم دولي وهي التسمية الجديدة لفئة "أفضل فيلم أجنبي"، وسبق للفيلم أن فاز، العام الماضي، بالسعفة الذهبية لمهرجان كان، فضلا عن مجموعة من الجوائز هذا الموسم. وحصد الممثل يواكين فينيكس جائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "الجوكر"، متفوقا على ليوناردو دي كابريو، وأنطونيو بانديراس، وآدم درايفر وجوناثان برايس.
لينين -الرملي (1)

مظاهرة «حزن ووفاء».. فنانون ينعون لينين الرملي

رحل عن عالمنا اليوم، الكاتب الكبير لينين الرملي، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض، ويقام العزاء الإثنين المقبل، بمسجد عمر مكرم، ويعد الرملي أحد العلامات البارزة في المسرح المصري والعربي، ولد في 18 أغسطس عام 1945، وتخرج من معهد الفنون المسرحية بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، وتجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام وشكل مع الفنان محمد صبحي ثنائيا فنيا ناجحا، وقدم معه العديد من الأعمال المهمة منها "انتهى الدرس أيها الغبي" و"تخاريف" و"هاللو أمريكا".
لينين -الرملي (4)

وزيرة الثقافة تنعي لينين الرملي: الفن يودع أحد العباقرة

نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وقالت الوزيرة "إنه برحيل لينين الرملى ودع فن التأليف المسرحي أحد العباقرة، من أكثر الأقلام تحضرًا وتدفقًا بالمثل والقيم الإنسانية السامية"، مضيفة في بيانها إن أعماله شكلت علامات بارزة في المسرح المصري والعربي، متمنية أن يتغمد الله روحه برحمته الواسعة ويلهم أسرته وزوجته الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول الصبر والسلوان.
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لينين -الرملي (4)

وزيرة الثقافة تنعي لينين الرملي: الفن يودع أحد العباقرة

نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وقالت الوزيرة "إنه برحيل لينين الرملى ودع فن التأليف المسرحي أحد العباقرة، من أكثر الأقلام تحضرًا وتدفقًا بالمثل والقيم الإنسانية السامية"، مضيفة في بيانها إن أعماله شكلت علامات بارزة في المسرح المصري والعربي، متمنية أن يتغمد الله روحه برحمته الواسعة ويلهم أسرته وزوجته الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول الصبر والسلوان.
لينين -الرملي (3)

«أنت باقٍ بأعمالك وفنك».. محمد صبحي ينعي لينين الرملي

بعد صراع طويل مع المرض رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، الكاتب الكبير لينين الرملي، عن عمر ناهز 74 عاما، وهو أحد العلامات البارزة في المسرح المصري والعربي، ولد في 18 أغسطس عام 1945، وتخرج من معهد الفنون المسرحية بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، إذ تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام وشكل مع الفنان محمد صبحي ثنائيا فنيا ناجحا، وقدم معه العديد من الأعمال المهمة منه "انتهى الدرس أيها الغبي" و"تخاريف" و"هاللو أمريكا".
عزاء-الفنانة- نادية- لطفى

فنانين وإعلاميين وشخصيات عامة في عزاء نادية لطفي

حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إذ رحلت عن عالمنا أول أمس عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وكان على رأس الحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. وقدم الفنانين واجب العزاء لنجلها المهندس أحمد البشاري، أبرزهم: دلال عبد العزيز، ومحمود قابيل وفيفي عبده، وإلهام شاهين، وسمير صبري، وفاروق فلوكس، ورجاء حسين، وغادة نافع، ولبلبة، وعزت العلايلي، وشهيرة، ومن الإعلاميين حضر وائل الإبراشي، ومفيد فوزي، كما حرص القس بطرس دانيال وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أداء العزاء.
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أشرف زكي: خالد النبوي بصحة جيدة وسيخرج قريبا (فيديو)

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان خالد النبوي، الذي أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى أمس واضطرته إلى تركيب دعامة للقلب، بصحة جيدة وسيخرج قريبًا. وأضاف زكي، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن «النبوي» تعالج على حسابه ونفقته الخاصة وتكفل بكل شيء، مؤكدًا أن «النقابة من المستحيل أن تتأخر عن أي شيء وتحت أمر أي فنان»، معاتبًا وسائل الإعلام التي تتاجر ببعض الحالات الصحية لبعض الفنانين، وتستغل هذه الأمور لمهاجمة النقابة بعدم تقديمها الدعم اللازم.
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