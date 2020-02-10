سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع اليوم الإثنين، في أحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية. ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن اثنين من المصابين بإطلاق النار من الشرطة، تدخلا بعدما فتح رجل النار من بندقيته في أحد متاجر وولمارت بمدينة فورست، موضحة أن الشرطة لم تفصح عن تفاصيل الحادث.
يذكر أنه في أغسطس الماضي حصدت عمليتا إطلاق نار في الولايات المتحدة 29 قتيلًا، إذ لقي 20 شخصًا مصرعهم في مدينة إل باسو بولاية تكساس في حين قتل تسعة آخرون في مدينة دايتون بولاية أوهايو.
غبريال-صوما -مستشار- الرئيس -الأمريكي- دونالد- ترامب

مستشار ترامب: القاهرة وواشنطن شريكتان في مكافحة الإرهاب

أكد جبريال صوما مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة شريكة مع مصر في مكافحة الإرهاب الذي يهدد عددًا كبيرًا من دول المنطقة. وقال عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي، خلال مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" عبر برنامج "سكايب"، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعمل، من خلال أسطولها الخامس المسئول عن حماية ما يقرب من مليونين ونصف ميل مربع، مع عدد من الدول على درء الخطر من أي عدوان إرهابي على المنطقة.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

واشنطن تتهم 4 عسكريين صينيين باختراق بيانات 150 مليون أمريكي

اتهمت السلطات الأمريكية، 4 عسكريين صينيين باختراق وسرقة البيانات الشخصية والأسرار التجارية في واحدة من كبرى العمليات المسجلة في هذا المجال. قال ويليام بار المدعي العام الأمريكي، اليوم الإثنين، أن الجريمة وقعت في عام 2017، وحصل المشتبه فيهم على معلومات تخص نحو 150 مليون مواطن أمريكي، مشيرًا إلى هذا الاختراق يعد من أضخم العمليات المسجلة وهو عمل إجرامي متعمد استهدف الحصول على معلومات شخصية للمواطنين الأمريكيين عبر اختراق نظام مؤسسة "إكويفاكس" التي تعمل في عدة مجالات من بينها متابعة بيانات خدمات البطاقات الائتمانية.
ترامب (1)

مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر

أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جبريال صوما، اليوم الإثنين، أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب. وقال جبريال صوما وهو عضو المجلس الاستشاري لترامب، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، "إنه طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعني لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر"، مضيفا أن القوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد داعش.
دونالد ترامب

بدء التصويت على عزل «ترامب» في مجلس الشيوخ الأمريكي

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي جلسته للتصويت النهائي على التهمتين الموجهتين إلى الرئيس دونالد ترامب في قضية عزله من المنصب، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق وافق مجلس النواب الأمريكي، على إحالة قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعدادا لبدء المحاكمة عزله، إذ حظي القرار بتأييد 228 نائبا وعارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. وكان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر الماضي، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس-كورونا (3)

الصين تحظر تجارة الحيوانات البرية لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم الأحد، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها. وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأي شكل من الأشكال.
فيروس-كورونا (2)

الصين: وفاة 56 شخصًا وإصابة 1985 بفيروس كورونا الجديد

أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 56 حالة وفاة و1985 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد "2019-إن.سي.أو.في" في شتى أنحاء البلاد. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان اليوم الأحد، أن حالات الإصابة المؤكدة بينها 324 في حالة حرجة، فيما تم الإبلاغ عن 2684 حالة مشتبه فيها.
فيروس-كورونا (3)

عدوى «كورونا» تصيب الأسواق العالمية لتسجل أسوأ أداء في 2020

لم تكد أسواق العالم تلتقط أنفاسها من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حتى أصابتها عدوى الفيروس الصيني الجديد، الذي أصبح أكثر فتكًا وانتشارًا حول العالم، مشعلا نزيف خسائر في الأسهم والسلع، تعد الأسوأ منذ بداية 2020، وسط مخاوف من تحوله إلى وباء شبيه لوباء "سارس"، الذي حصد مئات الأرواح ما بين عامي 2002 و2004.
السفارة-الامريكية-في-بغداد (1)

واشنطن تدعو مواطنيها إلى عدم الاقتراب من السفارة الأمريكية في بغداد

دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، مواطنيها إلى عدم الاقتراب من سفارة واشنطن في العاصمة بغداد، وذلك تزامنا مع انطلاق تظاهرات احتجاجية تندد بالوجود الأمريكي في العراق. وأفادت السفارة الأمريكية في بغداد حسبما ذكرت قناة السومرية نيوز، الإخبارية اليوم ـ بأن هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة بغداد تظاهرات وإجراءات أمنية مشددة من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق أغلب الطرق، مشيرة في الوقت ذاته إلى استمرار العمل بشكل طبيعي في قنصليتها العامة بمحافظة أربيل شمالي العراق.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]