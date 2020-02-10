إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ م

الشرطة الأمريكية

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع اليوم الإثنين، في أحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية. ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن اثنين من المصابين بإطلاق النار من الشرطة، تدخلا بعدما فتح رجل النار من بندقيته في أحد متاجر وولمارت بمدينة فورست، موضحة أن الشرطة لم تفصح عن تفاصيل الحادث.

يذكر أنه في أغسطس الماضي حصدت عمليتا إطلاق نار في الولايات المتحدة 29 قتيلًا، إذ لقي 20 شخصًا مصرعهم في مدينة إل باسو بولاية تكساس في حين قتل تسعة آخرون في مدينة دايتون بولاية أوهايو.