سيد عبدالحفيظ عن إيقافه: لا أعرف ماذا أقول

تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ م

سيد عبد الحفيظ

عبر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حزنه من العقوبة التي وقعت عليه من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقافه مباراة واحدة مع تغريمه، لما بدر منه خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز، التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتحدث عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم، قائلًا: "حزين جدًا ولا أعرف ما أقوله، كُتب أن سبب إيقافي هو أحداث بيراميدز التي ليس لي علاقة بها، أريد معرفة حيثيات القرار".

وواصل عبد الحفيظ، حديثه قائلًا: "أساس النجاح في أي مكان هو عدم التربص بهيئة أو شخص، هل المسابقة تربطها لوائح وقوانين أم توازنات وأهواء؟، لو كان هناك تربص فأنتم لا تصلحون للإدارة، ما هو الهدف من إيقافي أمام المصري قبل مباراة السوبر؟". وتسائل مدير الكرة بالأهلي، قائلًا: "ماذا فعلت حتى يتم إيقافي؟ لو

وواصل عبد الحفيظ، حديثه قائلًا: "أساس النجاح في أي مكان هو عدم التربص بهيئة أو شخص، هل المسابقة تربطها لوائح وقوانين أم توازنات وأهواء؟، لو كان هناك تربص فأنتم لا تصلحون للإدارة، ما هو الهدف من إيقافي أمام المصري قبل مباراة السوبر؟".



وتسائل مدير الكرة بالأهلي، قائلًا: "ماذا فعلت حتى يتم إيقافي؟ لو كنت تجاوزت في حق الحكم لقام بطردي، وقمت بعد المباراة بمصافحة لاعبي بيراميدز ولم يكن هناك أي شيء، لم يكن لي أي علاقة بالأحداث التي نشبت بين الفريق والحكم.. هل اللائحة تنص على أن من يحصل على بطاقة صفراء يتم إيقافه ويتم تغريمه 50 ألف جنيه؟".



واختتم، قائلًا: "هذا ليس عدلا، كل ما قلته لإبراهيم نور الدين خلال المباراة هو (بلاش صفارة كتير عايزين نلعب كورة)، فمنحني إنذارًا، ولا أصدق أن سبب إيقافي هو أحداث بيراميدز".

