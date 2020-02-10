رياضة

سيد عبدالحفيظ عن إيقافه: لا أعرف ماذا أقول

تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
عبر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حزنه من العقوبة التي وقعت عليه من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقافه مباراة واحدة مع تغريمه، لما بدر منه خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز، التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتحدث عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم، قائلًا: "حزين جدًا ولا أعرف ما أقوله، كُتب أن سبب إيقافي هو أحداث بيراميدز التي ليس لي علاقة بها، أريد معرفة حيثيات القرار".
وواصل عبد الحفيظ، حديثه قائلًا: "أساس النجاح في أي مكان هو عدم التربص بهيئة أو شخص، هل المسابقة تربطها لوائح وقوانين أم توازنات وأهواء؟، لو كان هناك تربص فأنتم لا تصلحون للإدارة، ما هو الهدف من إيقافي أمام المصري قبل مباراة السوبر؟". وتسائل مدير الكرة بالأهلي، قائلًا: "ماذا فعلت حتى يتم إيقافي؟ لو
اقرأ المزيد
الأهلى- وطلائع- الجيش (7)

الأهلي يهزم الطلائع.. ويصل للفوز رقم 14 بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره فريق طلائع الجيش بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. المباراة بدأت بضغط مبكر من لاعبي الأهلي وسيطرة على الكرة وحرية في نقل الكرة ومحاولات لتشكيل خطورة على مرمى محمد بسام حارس مرمى فريق الطلائع الذي أزال عن مرماه عدة فرص محققة للمارد الأحمر عن طريق قفشة.
بيراميدز- والمصري‎ (2)

المصري يكتسح وادي دجلة في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، فوزًا كبيرًا، على نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق الغزلان عند 14 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط عن نادي مصر، الذي يحتل المركز الأخير.
الزمالك- واول -اغسطس (1)

الاتحاد القطري يعلن نفاذ تذاكر لقاء الزمالك والترجي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن نفاذ تذاكر مواجهة السوبر الأفريقي، بين الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الأفريقية، والترجي التونسي، حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال الحساب الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تذاكر كأس السوبر الأفريقي تم بيعها بالكامل، نتمنى أن يستمتع الجميع بالمواجهة التي يحتضنها ستاد ثاني بن جاسم.
اقرأ المزيد من الأخبار
أحداث- مباراة- -الأهلى -وبيراميدز (5)

نكشف تفاصيل تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

علمت "التحرير" تفاصيل تقرير إبراهيم نور الدين الحكم الدولي في أحداث لقاء الأهلي وبيراميدز الأخير بالدوري الممتاز الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وشهد في لحظاته الأخيرة أحداثًا مثيرة نتج عنها اشهار الحكم البطاقة الحمراء لإثنين من مدافعي بيراميدز هما رجب بكار و أحمد أيمن منصور ليستكمل صاحب الأرض اللقاء بتسعة لاعبين. وأدان التقرير ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، نظرا لتطاوله على الحكم بعد نهاية اللقاء، وعلي جبر مدافع بيراميدز بعدما حاول الاعتداء على الحكم بعد نهاية المباراة
الزمالك - اسوان

أسوان يواصل الانتفاضة في الدوري بالفوز على الاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره، الاتحاد السكندري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي. في المقابل تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن بيراميدز الثالث، لكنه لعب 3 مباريات أقل.
كادو

كادو لاعب الإسماعيلى الجديد يظهر أمام الزمالك

اقترب اللاعب الأوغندي باتريك كادو، من الظهور لأول مرة بقميص الإسماعيلي، أمام الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتعاقد الإسماعيلي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية مع باتريك كادو قادمًا من فريق نهضة بركان المغربي، وقرر ديديه جوميز المدير الفني للدراويش تواجد اللاعب في القائمة المبدئية استعدادًا لمواجهة الزمالك، ومن المتوقع استمرار اللاعب في القائمة النهائية.
كريم العراقي - المصري

المصري يخطف تعادلا قاتلا من طنطا في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ونظيره طنطا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين، في المقابل جاء أبناء السيد البدوي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن فريق مصر المقاصة الذي يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]