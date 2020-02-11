سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٤ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.67 جنيه، ونحو 15.77 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، فيما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك التنمية الصناعية نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار أيضا في كل