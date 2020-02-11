الصين: 1017 حالة وفاة و42 ألف مصاب بـ«كورونا»

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 وفاة و42 ألفا و708 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس الإثنين، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2478 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، و108 حالات وفاة جديدة أمس، بواقع 103 حالات في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس)، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وهيلونغجيانغ وآنهوي وخنان، وأن 7 آلاف و333 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، فيما خرج 3 آلاف و998 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.

وأشات اللجنة، في تقريرها اليومي، إلى أنه تم تعقب 428 ألفا و438 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين بينهم 187 ألفا و728 شخصا يخضعون للملاحظة الطبية.وذكرت اللجنة، أنه بنهاية أمس، تم الإبلاغ عن 42 حالة إصابة مؤكدة بينها حالة وفاة واحدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية