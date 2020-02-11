سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ ص
قطار - صورة أرشيفية
قطار - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 40 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 40 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 35 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أول من أمس الأحد، عن إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»، بعد تعديل تركيب القطارين أرقام "186، 185" من بورسعيد إلى سوهاج والعكس.ووفقا للتعديل، قام القطار رقم 186 سياحي "بورسعيد - سوهاج" من بورسعيد، أمس الإثنين، الساعة الثامنة والنصف صباحا ووصل
اقرأ المزيد
الرئيس-السيسى

السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمؤتمر «إيجبس 2020»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020"، الذي يعقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال إفريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، الذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية، إذ شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط، وكذلك خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير والبتروكيماويات.
طقس

غيوم ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، غائم أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والغردقة.
اشرف-عطية- محافظ- اسوان

محافظ أسوان: ندعم أي مستثمر جاد للاستفادة من الثروات الطبيعية

أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيساند وسيدعم أي مستثمر أو رجل أعمال جاد وستتم إزالة كافة المعوقات والتعقيدات الروتينية وعرض المشروع على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاستفادة المثلى من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية وتحقيق القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية من هذه الثروات ، فضلا عن تقليل معدلات البطالة وتشغيل الشباب الأسوانى بعيداً عن محاولة البعض لتسقيع الأراضي أو الحصول على مكاسب ضيقة.
نيفين القباج

التضامن: 25 ألف شخص استفادوا من «برامج مكافحة» الإدمان خلال معرض الكتاب

كشف تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن أكثر من 25 ألف طفل بمرافقة أسرهم ترددوا على جناح الصندوق خلال فترة إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب بجانب تردد أيضا الكثير من الشباب والفتيات للاستفادة من الأنشطة والبرامج التوعوية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتفاعل الأطفال مع الأنشطة التي نفذها الصندوق طوال أيام المعرض منها العمل القصصى مغامرات "أنت البطل" والذى أعده الصندوق مسبقا بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح لتوعية الأطفال بأضرار التدخين.
اقرأ المزيد من الأخبار
السكة-الحديد

إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»، بعد تعديل تركيب القطارين أرقام "186، 185" من بورسعيد إلى سوهاج والعكس. ووفقا للتعديل، يقوم القطار رقم 186 سياحي "بورسعيد - سوهاج" من بورسعيد، غدا الإثنين، الساعة الثامنة والنصف صباحا ويصل سوهاج الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتركيب 3 عربات مكيفة إسباني و8 عربات مميزة، في حين يقوم القطار رقم 185 سياحي "سوهاج - بورسعيد"، بعد غد الثلاثاء، الساعة الثانية عشر منتصف الليل ويصل بورسعيد الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرا بنفس تركيب عربات القطار رقم 186.
وزير- النقل- فى -جولة -مفاجئة -بقطار -أبو قير- بالإسكندرية (2)

وزير النقل: تركيب بوابات إلكترونية في 4 محطات سكة حديد

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية محطة مصر بالقاهرة، حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
قطار - أرشيفية

الحكومة: لا نعتزم بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية

نفت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول اعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم، لرصد الشائعات والرد عليها.
قطار - أرشيفية

رئيس السكة الحديدية: الراكب سيشهد تطورًا في القطارت يونيو المقبل

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن مجلس النواب اعتمد قرض بقيمة 461 مليون دولار من البنك المجري والروسي، في إطار خطة تطوير عربات ووحدات السكك الحديد، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مرفق السكة الحديد، على مستوى كل قطاعاته. وأضاف «رسلان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مال وأعمال»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه سيتم الدفع بنحو 1300 عربة ركاب جديدة بخط الوجه القبلي، وستكون نقلة نوعية للمرفق كله، مؤكدا أن الراكب بحلول 30 يونيو 2020 سيشهد سكة حديد آمنة ومتطورة ونظيفة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]