المالية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 3.8% في 6 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ ص

وزارة المالية

أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 236.7 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 186.7 مليار جنيه، ما يمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019. وأشار التقرير إلى أن الموازنة نجحت في تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2019-2020، خفض العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح التقرير، حدوث زيادة في حجم الإيرادات العامة للدولة لتسجل نحو 390.1 مليار جنيه، خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو