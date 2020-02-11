المالية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 3.8% في 6 أشهر
تحرير:رنا عبد الصادق
١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ ص
وزارة المالية
أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 236.7 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 186.7 مليار جنيه، ما يمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019.
وأشار التقرير إلى أن الموازنة نجحت في تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2019-2020، خفض العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح التقرير، حدوث زيادة في حجم الإيرادات العامة للدولة لتسجل نحو 390.1 مليار جنيه، خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو
وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2019-2020، خفض العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير، حدوث زيادة في حجم الإيرادات العامة للدولة لتسجل نحو 390.1 مليار جنيه، خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 388.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019.
وكشف التقرير، عن حدوث زيادة أيضا في حجم المصروفات العامة للدولة بنسبة بلغت نحو 8.4% على أساس سنوي، لتسجل نحو 621.7 مليار جنيه، خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 573.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019.