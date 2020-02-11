الصين تنتج 53 سيارة إسعاف خلال 12 يوما

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ ص

كورونا - صورة أرشيفية

تمكنت مجموعة محركات "جيانج لينج"، أكبر شركة صناعة سيارات الإسعاف فى الصين، من إنتاج 53 سيارة إسعاف ضغط سلبي خلال 12 يوما، وذلك لتقديمها إلى الجبهات الأمامية لمكافحة والوقاية من وباء "كورونا الجديد". وذكرت المجموعة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من اليوم الثاني من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة (27 يناير) عادت خطوط التفكيك والتجميع، واللحام، والطلاء، والتجميع النهائية إلى العمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل، إذ تم إنتاج 10 سيارات إسعاف في يوم واحد.

وبدأت بعدها عمليات نقل السيارات عقب اجتيازها الاختبارات اللازمة إلى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) والمقاطعات المجاورة.وقال تسوي مين مدير المبيعات: "حاولنا تقصير فترة إنتاج سيارات الإسعاف عن طريق مد وقت العمل يوميا، حيث يعمل عمال الجبهة الأمامية من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء