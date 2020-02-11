الصين تنتج 53 سيارة إسعاف خلال 12 يوما
١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ ص
كورونا - صورة أرشيفية
تمكنت مجموعة محركات "جيانج لينج"، أكبر شركة صناعة سيارات الإسعاف فى الصين، من إنتاج 53 سيارة إسعاف ضغط سلبي خلال 12 يوما، وذلك لتقديمها إلى الجبهات الأمامية لمكافحة والوقاية من وباء "كورونا الجديد". وذكرت المجموعة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من اليوم الثاني من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة (27 يناير) عادت خطوط التفكيك والتجميع، واللحام، والطلاء، والتجميع النهائية إلى العمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل، إذ تم إنتاج 10 سيارات إسعاف في يوم واحد.
وبدأت بعدها عمليات نقل السيارات عقب اجتيازها الاختبارات اللازمة إلى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) والمقاطعات المجاورة.وقال تسوي مين مدير المبيعات: "حاولنا تقصير فترة إنتاج سيارات الإسعاف عن طريق مد وقت العمل يوميا، حيث يعمل عمال الجبهة الأمامية من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء
وبدأت بعدها عمليات نقل السيارات عقب اجتيازها الاختبارات اللازمة إلى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) والمقاطعات المجاورة.
وقال تسوي مين مدير المبيعات: "حاولنا تقصير فترة إنتاج سيارات الإسعاف عن طريق مد وقت العمل يوميا، حيث يعمل عمال الجبهة الأمامية من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء يوميا، وكثير من العمال يتناولون الطعام في المصنع وحتى يعيشون في المصنع"، موضحا أن عملية إنتاج سيارة إسعاف ضغط سلبي تشتمل على الحلقات الأربع المتمثلة في التفكيك واللحام والطلاء والتجميع النهائي، متطلبة أكثر من 200 شركة قطع غيار لتبادل التعاون بينها، دون وجود أي نوع من الإهمال.
وأشار "مين" إلى أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أصدرت أكثر من 20 خطاب اتصال عمل للتنسيق بين نحو 60 شركة من أجل ضمان إنتاج وتسليم سيارات الإسعاف في الوقت المحدد.