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ارتفاع فاتورة فوائد الديون إلى267.2 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٣ ص
أموال
أموال
أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، ارتفاع فاتورة فوائد الديون لتصل إلى 267.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 207.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018-2019. وخفضت المالية تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون خلال العام المالي الجاري 2019-2020 بقيمة 5 مليارات جنيه إلى 564.1 مليار جنيه، مقابل تقديرات سابقة بالموازنة بقيمة 569.1 مليار جنيه.
وتستحوذ مخصصات الفوائد على 36.1% من الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الجاري 2019-2020.كما خفضت وزارة المالية توقعاتها لسعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام بشكل طفيف إلى 15.4% مقابل 15.5%.وذكرت الوزارة، أنه فى حالة زيادة متوسط أسعار الفائدة بنحو1% خلال العام الجاري سوف يؤدى هذا إلى زيادة
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وزارة-المالية

تفعيل السداد الإلكتروني للضرائب إلزاميًا مارس المقبل

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أمس ندوة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب للتعرف على آخر مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، تزامنا مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي بدأ مطلع يناير الماضي وينتهي بنهاية أبريل المقبل. وقال رجب محروس رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن جميع الممولين ملزمين بتسليم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا خلال هذه الفترة بما في ذلك الممولين الطبيعيين "الأفراد"، أو الاعتباريين " الشركات". وأضاف محروس، أن المصلحة ستبدأ تفعيل منظومة السداد الإلكتروني للضرائب بشكل إلزامي بدءا من منتصف مارس المقبل.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب العالمية مستمرة في إتجاه الصعود

مازال الذهب لديه فرصة للصعود إذا استمر تداول الذهب أعلى المتوسط المتحرك البسيط لـ10 أيام، بالقرب من 1.570 دولار الأن، حيث سيدفع هذا المعدن نحو خط المقاومة التالي عند 1.589 دولار، أى صعود قد يتعقبه هبوط تصحيحي ويمثل فرصة متجددة للمتداولين للدخول. وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8 دولارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وبالتزامن مع عودة تدريجية للعمل من جانب المصانع الصينية ورغم ارتفاع عدد ضحايا الفيروس. ويعتبر الذهب ذو حساسية عالية لأي خفض في معدلات الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: نعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حسين العمودي رئيس مجموعة "حسين العمودي وشركاه" بالمملكة العربية السعودية لبحث الفرص الاستثمارية للشركة في مصر. وخلال اللقاء قالت السعيد، إن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030، موضحة أنه بعد مرور أربع سنوات على إطلاق هذه الرؤية كان لابد من مراجعتها وفقا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية.
بنزين

تراجع فاتورة دعم المواد البترولية لـ9.88 مليار جنيه

أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، تراجع فاتورة دعم المواد البترولية إلى 9.88 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 30.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 67.25%. وخفضت وزارة المالية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط العالمية خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بواقع 4 دولارات للبرميل من 68 دولارًا إلى 64 دولارًا.
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وزير-الماليه

معيط: طرح قانون المالية الموحد للحوار المجتمعي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم نشر نسخة من مشروع قانون «المالية العامة الموحد» على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لإدارة حوار مجتمعي حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تتلقاها الوزارة حول مشروع القانون والسعي الجاد نحو الاستفادة منها؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية. وقال معيط، إنه تم دمج قانون «الموازنة العامة» وقانون «المحاسبة الحكومية» اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع «قانون المالية العامة الموحد»، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: مصر حققت معدل نمو من أعلى المعدلات بالمنطقة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة. وأضاف الوزير، أن تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولى ساهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019، ومن المتوقع ان تصل نسبة مديونية الحكومة العامة للناتج الى 83% في يونيو 2020، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019.
الصكوك

مصر تطرح صكوك إسلامية لأول مرة خلال عام 2020

تعتزم وزارة المالية طرح صكوك إسلامية خلال العام الجاري 2020، وذلك بهدف سد عجز الموزانة العامة للدولة، إلى جانب المساهمة في تمويل العديد من المشروعات عبر طرح هذه الصكوك، باعتبارها أحد الأدوات المالية الهامة التي تركز عليها الحكومة المصرية لاستكمال البرنامج الإصلاحي، لتحقيق المؤشرات المالية المطلوب تحقيقها، والوصول بمعدلات النمو للمستهدفات داخل الموازنة العامة للدولة. كما تخطط الحكومة لطرح إصدارات أخرى خلال هذا العام، متمثلة في السندات الخضراء والسندات ذات العائد المتغير.
وزارة-المالية

المالية: رفع كفاءة منظومة الضرائب أدى إلى خفض الديون

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن سلسلة من الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق وخفض المديونية، مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي يشجعنا على المضي قدمًا في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الفائض الأولى الذي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار الاتجاه النزولى للدين الحكومى بالنسبة للناتج المحلي.
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