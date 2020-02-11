ارتفاع فاتورة فوائد الديون إلى267.2 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٣ ص

أموال

أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، ارتفاع فاتورة فوائد الديون لتصل إلى 267.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 207.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018-2019. وخفضت المالية تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون خلال العام المالي الجاري 2019-2020 بقيمة 5 مليارات جنيه إلى 564.1 مليار جنيه، مقابل تقديرات سابقة بالموازنة بقيمة 569.1 مليار جنيه.

وتستحوذ مخصصات الفوائد على 36.1% من الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الجاري 2019-2020.كما خفضت وزارة المالية توقعاتها لسعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام بشكل طفيف إلى 15.4% مقابل 15.5%.وذكرت الوزارة، أنه فى حالة زيادة متوسط أسعار الفائدة بنحو1% خلال العام الجاري سوف يؤدى هذا إلى زيادة