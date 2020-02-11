تراجع فاتورة دعم المواد البترولية لـ9.88 مليار جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق
١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٥ ص
الوقود
أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، تراجع فاتورة دعم المواد البترولية إلى 9.88 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 30.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 67.25%.
وخفضت وزارة المالية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط العالمية خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بواقع 4 دولارات للبرميل من 68 دولارًا إلى 64 دولارًا.
وأشار التقرير إلى أن دعم الكهرباء في الموازنة العامة للدولة سجل "صفر" خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 7.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019.وفي يوليو الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين
وأشار التقرير إلى أن دعم الكهرباء في الموازنة العامة للدولة سجل "صفر" خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 7.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019.
وفي يوليو الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين 16 و30%، وذلك في إطار الجولة الأخيرة من رفع دعم المحروقات، ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، كما رفعت الحكومة أيضًا أسعار الكهرباء بنسبة بلغت نحو 15%.
وبدأت الحكومة في تطبيق ألية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهو ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.