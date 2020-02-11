تراجع فاتورة دعم المواد البترولية لـ9.88 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٥ ص

الوقود

أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، تراجع فاتورة دعم المواد البترولية إلى 9.88 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 30.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 67.25%. وخفضت وزارة المالية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط العالمية خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بواقع 4 دولارات للبرميل من 68 دولارًا إلى 64 دولارًا.

وأشار التقرير إلى أن دعم الكهرباء في الموازنة العامة للدولة سجل "صفر" خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 7.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019.وفي يوليو الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين