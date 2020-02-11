السعيد: نعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حسين العمودي رئيس مجموعة "حسين العمودي وشركاه" بالمملكة العربية السعودية لبحث الفرص الاستثمارية للشركة في مصر. وخلال اللقاء قالت السعيد، إن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030، موضحة أنه بعد مرور أربع سنوات على إطلاق هذه الرؤية كان لابد من مراجعتها وفقا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية.

وحول آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى وحدة دراسات الجدوى ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المشكلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي، أكدت السعيد أن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى