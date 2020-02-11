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السعيد: نعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حسين العمودي رئيس مجموعة "حسين العمودي وشركاه" بالمملكة العربية السعودية لبحث الفرص الاستثمارية للشركة في مصر. وخلال اللقاء قالت السعيد، إن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030، موضحة أنه بعد مرور أربع سنوات على إطلاق هذه الرؤية كان لابد من مراجعتها وفقا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية.
وحول آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى وحدة دراسات الجدوى ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المشكلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي، أكدت السعيد أن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى
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وزارة-المالية

تفعيل السداد الإلكتروني للضرائب إلزاميًا مارس المقبل

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أمس ندوة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب للتعرف على آخر مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، تزامنا مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي بدأ مطلع يناير الماضي وينتهي بنهاية أبريل المقبل. وقال رجب محروس رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن جميع الممولين ملزمين بتسليم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا خلال هذه الفترة بما في ذلك الممولين الطبيعيين "الأفراد"، أو الاعتباريين " الشركات". وأضاف محروس، أن المصلحة ستبدأ تفعيل منظومة السداد الإلكتروني للضرائب بشكل إلزامي بدءا من منتصف مارس المقبل.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب العالمية مستمرة في إتجاه الصعود

مازال الذهب لديه فرصة للصعود إذا استمر تداول الذهب أعلى المتوسط المتحرك البسيط لـ10 أيام، بالقرب من 1.570 دولار الأن، حيث سيدفع هذا المعدن نحو خط المقاومة التالي عند 1.589 دولار، أى صعود قد يتعقبه هبوط تصحيحي ويمثل فرصة متجددة للمتداولين للدخول. وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8 دولارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وبالتزامن مع عودة تدريجية للعمل من جانب المصانع الصينية ورغم ارتفاع عدد ضحايا الفيروس. ويعتبر الذهب ذو حساسية عالية لأي خفض في معدلات الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة.
بنزين

تراجع فاتورة دعم المواد البترولية لـ9.88 مليار جنيه

أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، تراجع فاتورة دعم المواد البترولية إلى 9.88 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 30.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 67.25%. وخفضت وزارة المالية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط العالمية خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بواقع 4 دولارات للبرميل من 68 دولارًا إلى 64 دولارًا.
فلوس

ارتفاع فاتورة فوائد الديون إلى267.2 مليار جنيه

أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، ارتفاع فاتورة فوائد الديون لتصل إلى 267.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 207.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018-2019. وخفضت المالية تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون خلال العام المالي الجاري 2019-2020 بقيمة 5 مليارات جنيه إلى 564.1 مليار جنيه، مقابل تقديرات سابقة بالموازنة بقيمة 569.1 مليار جنيه.
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هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد تبحث مع الأمم المتحدة تمويل التنمية المستدامة

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بغرض تعزيز التعاون لبحث قضية تمويل أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت السعيد، أن الدول كافة لديها العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، لافتة إلى التحدي الذي يواجه تحقيق تلك الأهداف والمتمثل في عملية التمويل، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية في إطار رفع معدلات الاستثمار التي تسهم في مواجهة تحدي التمويل مؤكدة ضرورة تحديد مناطق توجيه تلك الاستثمارات.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

4000 مستفيد من حملات التوعية باستراتيجية التنمية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد نتائج تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المشتركة ورفع الوعى المجتمعى وتأهيل وتشغيل الشباب. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعى والتأهيل والتشغيل الذي يتم تنفيذه فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين يهدف إلى الحد من ظاهره الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عن طريق توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلي والدولي.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: إطلاق النسخة الجديدة من رؤية مصر 2030 قريبًا

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بمقر وزارة التخطيط، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة. ووقالت الدكتورة هالة السعيد، إن وزارة التخطيط أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

10 مهام للحكومة في ملف التنمية الاقتصادية

عقب تحديد السيد رئيس مجلس الوزراء مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب القرار رقم (193) لسنة 2020، الذي تضمن تكليف الوزارة بعشر مهام في مجال التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في مجال التخطيط. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة التخطيط كلفت فيما قبل بملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية، وتم بذل جهود كبيرة فيه، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
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