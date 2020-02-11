هجوم انتحاري في أفغانستان.. ومقتل 5 أشخاص

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ ص

تفجير في أفغانستان - صورة أرشيفية

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، عندما فجر انتحاري نفسه في غرب كابول، في أول تفجير من هذا النوع تشهده العاصمة الأفغانية بعد هدوء نسبي استمر شهرين. ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مدخل أكاديمية فهيم العسكرية. وكان فهيم، الذي تحمل الأكاديمية اسمه، وزيرا سابقا للدفاع ومن بين المقاتلين المناهضين لطالبان الذين دخلوا كابول مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عام 2001، بعد الإطاحة بنظام طالبان، وتوفي فهيم في العام 2014.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي: "حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، فجر انتحاري نفسه وقتل 5 أشخاص هم مدنيان و3 عسكريين"، مضيفا أن الاعتداء أسفر عن سقوط 12 جريحا أيضا بينهم 5 مدنيين، وأن حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".ولم تتبن أي جهة