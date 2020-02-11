انقسام أمريكي حول حكومة لبنان و«لا ثقة» يشعل الشارع

تجمع المتظاهرون وسط بيروت منذ ساعات الصباح الأولى محاولين اقتحام الحواجز حول البرلمان، وعمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة، وحطموا بوابة أمنية للوصول إلى مقر البرلمان
تعالت الأصوات في شوارع لبنان عبر مكبرات الصوت للمشاركة في تظاهرات اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى مبنى البرلمان بالتزامن مع موعد منح الثقة لحكومة حسان دياب، كما دعا منظمو الحراك إلى الإضراب العام.
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها حسان دياب في يناير الماضي بعد أسابيع من الجمود السياسي ووسط احتجاجات بسائر أنحاء البلاد تزامنت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إلا أن حالة الرفض التي ينتهجها الشارع يبدو أنها ستكون سببا في استمرار هذا الجمود.
ويعتبر المحتجون أن هذه الحكومة الجديدة هي امتداد للأحزاب السياسية التقليدية التي أدانوها بالفساد.
وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من الشهر ذاته.
"لا ثقة"
فمنذ مساء أمس الإثنين، توافد محتجون إلى ساحات بمحيط المجلس النيابي
ويعتبر المحتجون أن هذه الحكومة الجديدة هي امتداد للأحزاب السياسية التقليدية التي أدانوها بالفساد.
وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من الشهر ذاته.
"لا ثقة"
فمنذ مساء أمس الإثنين، توافد محتجون إلى ساحات بمحيط المجلس النيابي وسط العاصمة بيروت، عشية مظاهرات مرتقبة دعا لها معارضون تزامنا مع انعقاد جلسة مقررة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
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وتوافد المئات لقضاء ليلتهم بمحيط المجلس النيابي (البرلمان) في بيروت، تمهيدا للمشاركة في تظاهرات اليوم، ضد الحكومة الجديدة تحت شعار "لا ثقة".
وأعلن الجيش اللبناني اتخاذه إجراءات أمنية استثنائية في محيط المجلس والطرقات المؤدية إليه، قبيل انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح حكومة حسان دياب الثقة يومي الثلاثاء والأربعاء. داعيا المواطنين إلى "التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام، وحفاظا على الأمن والاستقرار".
ويشير المحتجون إلى أن المواجهة مع السلطة "حتمية" وأنهم لن يسمحوا للنواب والكتل بالوصول إلى البرلمان، بهدف إيصال رسالة واضحة بأن انتفاضتهم مستمرة بعد مرور 118 يوما على انطلاقها.
وسبق أن طالب الرئيس اللبناني ميشال عون مؤخرا، الأجهزة الأمنية بعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية.
وصباح اليوم اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في محيط مقر البرلمان.
وتجمع المتظاهرون وسط بيروت منذ ساعات الصباح الأولى محاولين اقتحام الحواجز حول البرلمان، وعمد المتظاهرون إلى رشق قوات الأمن بالحجارة وحطموا بوابة أمنية للوصول إلى مقر المجلس، بينما ردت العناصر الأمنية بإطلاق قنابل الغاز محاولة منعهم من الوصول إلى مقر السراي الحكومي".
وقام المتظاهرون بإزالة أحد الحواجز الأسمنتية التي تفصلهم عن الشارع المؤدي الى أحد مداخل مجلس النواب.
الحريري والمعارضة البناءة
من جانبه، أعلن زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، أنه لم يحسم بعد موقفه من حضور جلسة البرلمان المقررة، لمنح الثقة للحكومة.
وقال الحريري في تصريحات صحفية أمس: "إن الكتلة النيابية لتيار المستقبل لن تمنح الحكومة الجديدة الثقة خلال جلسة الثقة التي سيعقدها البرلمان غدًا -اليوم" لافتًا إلى أن نواب تيار المستقبل سيشاركون في الجلسات ليقولوا كلمتهم ويعلنوا موقفهم بأنهم لن ينتهجوا معارضة هدامة مثل الآخرين، وإنما معارضة بناءة كالتي انتهجها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.
وأضاف: "إن التيار سينتقل إلى موقع "المعارضة البناءة" في الحياة السياسية اللبنانية، ولن يلجأ مطلقًا إلى سلاح تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، باعتبار أن هذا الأسلوب الذي مارسه عدد من القوى السياسية في السنوات الأخيرة هو الذي أدى إلى التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاد الذي يشهده لبنان حاليا".
ويطالب المحتجون الرافضون لحكومة دياب، بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
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كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
انقسام أمريكي
وبالانتقال إلى الموقف الأمريكي من حكومة دياب، هناك انقسام داخل الإدارة الأمريكية من الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث يعتبر الفريق الأول أن حكومة حسان دياب تزيد من نفوذ حزب الله في الدولة اللبنانية، ويجب مواجهة حكومة اللون الواحد بإجراءات قانونية ومالية واضحة، ويكون لها تأثير على لبنان وعناصر السلطة فيه.
أما الفريق الثاني المتمثل في الخارجية الأمريكية فيدعو إلى انتظار ما ستفعله حكومة حسان دياب، ويبدو أن هذا التيار المتروي تمكن من وضع معادلة من لبنان وحكومة حسان دياب، وفي هذه المعادلة الكثير من التروي، لكنها تخفي الكثير من التشدد. ومع هذه المعادلة أصبحت وزارة الخارجية الأمريكية والوزير مايك بومبيو في موقع القيادة و"مسؤولة عن الملف" .
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية "إن إدارة الرئيس ترامب تريد للبنان ما يريده اللبنانيون، وسنتابع المطالبة بتلبية مطالب اللبنانيين"، محذّرا من أن "ما نراه الآن من حكومة دياب ليس واعدا، ولا يتطابق مع المطلوب ولا مع ما يطالب به اللبنانيون".
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وأشار المسؤول في الإدارة الأمريكية إلى أن "الولايات المتحدة تراجع دائما موقفها ومساعداتها وهي ستفعل ذلك"، بحسب ما نقلت "العربية نت".
ولا يعتبر الأمريكيون على الإطلاق أن ما وضعته حكومة حسان دياب مبشرا بالحلول، بل على العكس، ترى أنها ستفشل، وعليها أن تتحمّل مسؤولية الفشل تجاه اللبنانيين.