أول ظهور علني للرئيس الصيني منذ تفشي «كورونا»

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ ص

الرئيس الصيني شي جين بينج - صورة أرشيفية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى اتخاذ تدابير أكثر قوة وحزما ضد فيروس "كورونا"، الذي قضى حتى الآن على حياة أكثر من 1000 شخص. وفي أول ظهور علني، اليوم الثلاثاء، له منذ بدء انتشار فيروس "كورونا"، الذي خطف حياة 1017 شخصا، تفقد الرئيس الصيني أعمال الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه في بكين، وارتدى قناعا للحماية، وقال إن "بكين تستطيع بالتأكيد تحقيق نصر كامل في معركتها ضد مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد"، وذلك حسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وأوضح، أن الوضع في الوقت الراهن لايزال خطيرا جدا، قائلا: "إن الحزب كله (الحزب الشيوعي الصيني الحاكم)، والقوات المسلحة والشعب بجميع مجموعاته القومية في الصين، يساندون أبناء الوطن في هوبي وووهان"، مشيرا إلى أن هوبي ووهان لهما الأولوية القصوى في أعمال الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه.وتابع شي: "ووهان