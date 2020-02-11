الغندور يعلن استبعاد حكام سويسرا وفرنسا من القمتين

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص

جمال الغندور

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على صحة ركلتي الجزاء في مباراة الإسماعيلي والزمالك، والتي فاز بها الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف الدوري الممتاز، واحتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء لكل فريق. وقال الغندور عبر قناة صدى البلد: "ركلة الجزاء الأولى في المباراة المحتسبة للإسماعيلي صحيحة واللعبة بها إعاقة من قبل أحمد عيد ضد أحمد مدبولي، كذلك ركلة جزاء الزمالك صحيحة نظرا لأن حارس مرمى الإسماعيلي لم يلمس الكرة ثم لمس مصطفى محمد مهاجم الأبيض، ونسبة أخطاء الحكام في مباريات الدوري هذا الموسم نسبة قليلة للغاية مقارنة بالمواسم الماضية".

كما أعلن رئيس لجنة الحكام، استبعاد حكام فرنسا وسويسرا من المرشحين لإدارة مباراتي القمة سواء في السوبر أو الدوري، قائلآ: "استبعدنا حكام فرنسا وسويسرا بسبب جنسية مدربي الفريقين ريني فايلر وباتريس كارتيرون، وموقع اتحاد الكرة هو أول جهة تعلم بالتفاصيل بشأن اختيار حكم مباراة السوبر".وفي سياق آخر أشار الغندور: