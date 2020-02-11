رياضة

الغندور يعلن استبعاد حكام سويسرا وفرنسا من القمتين

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص
جمال الغندور
جمال الغندور
أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على صحة ركلتي الجزاء في مباراة الإسماعيلي والزمالك، والتي فاز بها الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف الدوري الممتاز، واحتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء لكل فريق. وقال الغندور عبر قناة صدى البلد: "ركلة الجزاء الأولى في المباراة المحتسبة للإسماعيلي صحيحة واللعبة بها إعاقة من قبل أحمد عيد ضد أحمد مدبولي، كذلك ركلة جزاء الزمالك صحيحة نظرا لأن حارس مرمى الإسماعيلي لم يلمس الكرة ثم لمس مصطفى محمد مهاجم الأبيض، ونسبة أخطاء الحكام في مباريات الدوري هذا الموسم نسبة قليلة للغاية مقارنة بالمواسم الماضية".
كما أعلن رئيس لجنة الحكام، استبعاد حكام فرنسا وسويسرا من المرشحين لإدارة مباراتي القمة سواء في السوبر أو الدوري، قائلآ: "استبعدنا حكام فرنسا وسويسرا بسبب جنسية مدربي الفريقين ريني فايلر وباتريس كارتيرون، وموقع اتحاد الكرة هو أول جهة تعلم بالتفاصيل بشأن اختيار حكم مباراة السوبر".وفي سياق آخر أشار الغندور:
اقرأ المزيد
مرتضى منصور (1) (1)

تعرف على رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السوبر

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ثلاثة رسائل للاعبي الفريق قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، علمًأ بأن الفريق الأبيض حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيواجه فريق الترجي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل لتحديد بطل السوبر الإفريقي. وقال رئيس القلعة البيضاء للاعبي الزمالك من خلال فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، إنه يوجه رسائل للاعبين قبل هذه المباراة الهامة، مضيفًا: "أنتم مسافرون إلى دولة مُعادية، لذلك لا تستجيبوا لأي استفزازات هناك وأن يكون التركيز فقط في الملعب".
رينيه فايلر

عادل مصطفى: فايلر استطاع تقديم أوراق اعتماده

كشف عادل مصطفى المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم لنادي مصر للمقاصة، حقيقة ما تردد بشأن وقوع أزمة بين أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للفريق، والحارس أحمد عادل عبد المنعم بسبب محمود كهربا نجم الأهلي. وقال عادل مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، فشائعة خلافات ميدو مع أحمد عادل انتشرت في بداية الموسم، في حين انتقل كهربا للأهلي في يناير، فهناك فترة زمنية طويلة، وبالمناسبة لا توجد أي خلافات بين ميدو وأحمد عادل، وقد يكون للمدير الفني بعض وجهات النظر الفنية ولكن لم يصل الأمر إلى مرحلة الخلافات".
دورتموند

دورتموند يتكبد خسارة مالية بسبب نجم برشلونة

لن يكون لغياب عثمان ديمبيلي عن الملاعب إلى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي ألمت به على مستوى عضلة الفخذ تأثير على فريقه برشلونة فقط، بل سيطال ناديه السابق بوروسيا دورتموند أيضاً، الذي سيتكبد خسارة مالية كبيرة جراء ذلك. وذكرت مصادر إعلامية إسبانية متطابقة أن إصابة عثمان ديمبيلي صاحب الـ22 عامًا، الذي سيغيب حتى نهاية هذا الموسم، ستكون لها تبعات سلبية على ناديه السابق بوروسيا دورتموند، حيث سيخسر النادي الألماني مبلغ 5 ملايين يورو كان سيحصل عليها في حال ما لعب الدولي الفرنسي المباراة الرسمية رقم 75 بقميص النادي الكتالوني.
اقرأ المزيد من الأخبار
ميدو

ميدو: نعيش أسوأ مواسم التحكيم المصري

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك الأسبق، أن الكرة المصرية تعيش أسوأ مواسمها على المستوى التحكيمي، متوقعا إجراء تغييرات جذرية في لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور حاليا. وكتب ميدو: "محمود عاشور واحد من أفضل الحكام هذا الموسم، يحتسب ضربة جزاء وهمية لصالح الإسماعيلي، ووطبعا علشان الحق ضربة جزاء مصطفى محمد مالهاش أي علاقة بضربة جزاء، وهذا الموسم هو أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري.. عدد القرارات التحكيمية الخاطئة الحاسمة لنتائج المباريات قياسي قياسا بالسابق.. أتوقع قرار من اللجنه المنوطة بإدارة الكرة بإحداث تغييرات جذرية في لجنة الحكام".
الزمالك- وطنطا (4)

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الحدود

يعود الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، لاستئناف مشواره المحلي في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، حين يلتقي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، مع فريق حرس الحدود بقيادة مدربه طارق العشري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، علمًا بأن لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، قررت إسناد مهمة إدارة المباراة إلى محمد يوسف، ويعاونه الثنائي سمير جمال وشهاب راشد، فيما سيكون عمرو عايد حكما رابعا.
الزمالك- وطنطا (3)

الزمالك يستضيف حرس الحدود في الدوري

يعود الزمالك لاستئناف مشواره المحلي في بطولة الدوري الممتاز حين يلتقي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، مع فريق حرس الحدود، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ16، علمًا بأن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، قررت إسناد مهمة إدارة المباراة إلى محمد يوسف، ويعاونه الثنائي سمير جمال وشهاب راشد، فيما سيكون عمرو عايد حكما رابعا. ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، فيما يأتي الحرس بقيادة طارق العشري في المركز العاشر بـ18 نقطة من 15 لقاء، بعد فشله في الفوز بآخر ثلاث جولات.
استاد-القاهرة‎ (5)

اتحاد الكرة: لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم إبلاغه بإغلاق ملعب استاد القاهرة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد". وقال العطار: "لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة للإصلاح أو نقل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية لبرج العرب، وسمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي، ولن نتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق استاد القاهرة للصيانة، لكل مقام مقال".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]