السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمؤتمر «إيجبس 2020»

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020"، الذي يعقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال إفريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، الذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية، إذ شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط، وكذلك خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير والبتروكيماويات.

ويعكس انعقاد مؤتمر البترول الدولي "ايجبس 2020"، والذي يعقد للعام الرابع على التوالي، حجم الاهتمام العالمى بصناعة البترول والغاز المصرية، إذ يعد من ضمن أهم الأحداث البترولية الإقليمية والعالمية والتي تعقد في مصر كما أنه يعد بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم، وكذلك للشركات العالمية العاملة