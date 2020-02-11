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السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمؤتمر «إيجبس 2020»

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020"، الذي يعقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال إفريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، الذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية، إذ شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط، وكذلك خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير والبتروكيماويات.
ويعكس انعقاد مؤتمر البترول الدولي "ايجبس 2020"، والذي يعقد للعام الرابع على التوالي، حجم الاهتمام العالمى بصناعة البترول والغاز المصرية، إذ يعد من ضمن أهم الأحداث البترولية الإقليمية والعالمية والتي تعقد في مصر كما أنه يعد بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم، وكذلك للشركات العالمية العاملة
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 40 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 40 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 35 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس

غيوم ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، غائم أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والغردقة.
اشرف-عطية- محافظ- اسوان

محافظ أسوان: ندعم أي مستثمر جاد للاستفادة من الثروات الطبيعية

أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيساند وسيدعم أي مستثمر أو رجل أعمال جاد وستتم إزالة كافة المعوقات والتعقيدات الروتينية وعرض المشروع على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاستفادة المثلى من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية وتحقيق القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية من هذه الثروات ، فضلا عن تقليل معدلات البطالة وتشغيل الشباب الأسوانى بعيداً عن محاولة البعض لتسقيع الأراضي أو الحصول على مكاسب ضيقة.
نيفين القباج

التضامن: 25 ألف شخص استفادوا من «برامج مكافحة» الإدمان خلال معرض الكتاب

كشف تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن أكثر من 25 ألف طفل بمرافقة أسرهم ترددوا على جناح الصندوق خلال فترة إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب بجانب تردد أيضا الكثير من الشباب والفتيات للاستفادة من الأنشطة والبرامج التوعوية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتفاعل الأطفال مع الأنشطة التي نفذها الصندوق طوال أيام المعرض منها العمل القصصى مغامرات "أنت البطل" والذى أعده الصندوق مسبقا بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح لتوعية الأطفال بأضرار التدخين.
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السيسي- وأبي- أحمد (1)

السيسي يصل إثيوبيا للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى القمة الإفريقية العادية الثالثة والثلاثين التى تعقد يومي التاسع والعاشر من فبراير الجاري تحت شعار"إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا" بحضور رؤساء 31 دولة، و4 رؤساء حكومات، و7 وزراء خارجية، و3 نواب رؤساء دول إفريقية بالإضافة إلى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ورئيسي وزراء كندا والنرويج.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

التحديث وتطوير الخدمات.. ماذا طلب السيسي من وزير البترول؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتناول الاجتماع محاور استراتيجية قطاع البترول وأهم الإنجازات التي تحققت على مستوى القطاع خلال الفترة الأخيرة.
عبد الفتاح السيسى (4)

رجل دولة حامل للأمل.. ألمانيا تمنح السيسي وساما لدوره في صنع السلام

منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده في صنع السلام في شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل في القارة الإفريقية بأكملها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ"، إذ أعلن الاتحاد المنظم للمهرجان، أن وفدا سيسلم الرئيس السيسي الجائزة في فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد، في القاهرة.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

باستثمارات 452 مليون دولار.. 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن قطاع البترول مستمر في توقيع المزيد الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة، تساهم بدور فعال في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول في تأدية دوره المنوط به لتأمين امدادات الطاقة التي تُعد عصب التنمية الاقتصادية.
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