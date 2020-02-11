رسميًا.. بيراميدز يتظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ ص

بيراميدز - الأهلي

أعلن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، التزام ناديه باتخاذ كافة الطرق القانونية والتظلم لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق تجاه لاعبي الفريق على خلفية مباراة بيراميدز أمام الأهلي، التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وأوضح ممدوح عيد أن بيراميدز قرر تقديم التظلم طبقا للائحة، مؤكدا ثقته الكاملة في نزاهة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ولجنتي الانضباط والتظلمات وأعضائهما.

وكانت لجنة الانضباط أصدرت عدة عقوبات ضد لاعبي بيراميدز على خلفية مباراة الأهلي، وقررت اللجنة إيقاف كل من أحمد أيمن منصور ورجب بكار وعلي جبر وإسلام عيسى وعمر جابر لاعبي بيراميدز ثلاث مباريات لكل منهم، بالإضافة لتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.كذلك منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز من المشاركة في

وكانت لجنة الانضباط أصدرت عدة عقوبات ضد لاعبي بيراميدز على خلفية مباراة الأهلي، وقررت اللجنة إيقاف كل من أحمد أيمن منصور ورجب بكار وعلي جبر وإسلام عيسى وعمر جابر لاعبي بيراميدز ثلاث مباريات لكل منهم، بالإضافة لتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.



كذلك منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثلاث مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.



أما عقوبات الأهلي كانت إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه، كما تم تغريم الأهلي 100 ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير حكم المباراة بعد سب جماهيره لاعبي بيراميدز ومن بينهم علي جبر.



