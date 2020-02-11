أسعار الذهب العالمية مستمرة في إتجاه الصعود

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص

الذهب

مازال الذهب لديه فرصة للصعود إذا استمر تداول الذهب أعلى المتوسط المتحرك البسيط لـ10 أيام، بالقرب من 1.570 دولار الأن، حيث سيدفع هذا المعدن نحو خط المقاومة التالي عند 1.589 دولار، أى صعود قد يتعقبه هبوط تصحيحي ويمثل فرصة متجددة للمتداولين للدخول. وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8 دولارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وبالتزامن مع عودة تدريجية للعمل من جانب المصانع الصينية ورغم ارتفاع عدد ضحايا الفيروس. ويعتبر الذهب ذو حساسية عالية لأي خفض في معدلات الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة.

كما يضغط خفض الفائدة على الدولار وهي العملة التي يتم بها تسعير الذهب.وبالنسبة للسوق المحلي، فقد استمرت أسعار الذهب في الارتفاع، لترتفع بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم.وهبط الدولار لأدنى مستوى في 3 سنوات أمام الجنيه، ووفقا للأسعار المعلنة من قبل البنك المركزي، بلغ سعر الدولار 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه