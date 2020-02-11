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أسعار الذهب العالمية مستمرة في إتجاه الصعود

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص
الذهب
الذهب
مازال الذهب لديه فرصة للصعود إذا استمر تداول الذهب أعلى المتوسط المتحرك البسيط لـ10 أيام، بالقرب من 1.570 دولار الأن، حيث سيدفع هذا المعدن نحو خط المقاومة التالي عند 1.589 دولار، أى صعود قد يتعقبه هبوط تصحيحي ويمثل فرصة متجددة للمتداولين للدخول. وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8 دولارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وبالتزامن مع عودة تدريجية للعمل من جانب المصانع الصينية ورغم ارتفاع عدد ضحايا الفيروس. ويعتبر الذهب ذو حساسية عالية لأي خفض في معدلات الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة.
كما يضغط خفض الفائدة على الدولار وهي العملة التي يتم بها تسعير الذهب.وبالنسبة للسوق المحلي، فقد استمرت أسعار الذهب في الارتفاع، لترتفع بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم.وهبط الدولار لأدنى مستوى في 3 سنوات أمام الجنيه، ووفقا للأسعار المعلنة من قبل البنك المركزي، بلغ سعر الدولار 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه
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وزارة-المالية

تفعيل السداد الإلكتروني للضرائب إلزاميًا مارس المقبل

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أمس ندوة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب للتعرف على آخر مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، تزامنا مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي بدأ مطلع يناير الماضي وينتهي بنهاية أبريل المقبل. وقال رجب محروس رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن جميع الممولين ملزمين بتسليم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا خلال هذه الفترة بما في ذلك الممولين الطبيعيين "الأفراد"، أو الاعتباريين " الشركات". وأضاف محروس، أن المصلحة ستبدأ تفعيل منظومة السداد الإلكتروني للضرائب بشكل إلزامي بدءا من منتصف مارس المقبل.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: نعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حسين العمودي رئيس مجموعة "حسين العمودي وشركاه" بالمملكة العربية السعودية لبحث الفرص الاستثمارية للشركة في مصر. وخلال اللقاء قالت السعيد، إن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030، موضحة أنه بعد مرور أربع سنوات على إطلاق هذه الرؤية كان لابد من مراجعتها وفقا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية.
بنزين

تراجع فاتورة دعم المواد البترولية لـ9.88 مليار جنيه

أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، تراجع فاتورة دعم المواد البترولية إلى 9.88 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 30.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 67.25%. وخفضت وزارة المالية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط العالمية خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بواقع 4 دولارات للبرميل من 68 دولارًا إلى 64 دولارًا.
فلوس

ارتفاع فاتورة فوائد الديون إلى267.2 مليار جنيه

أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، ارتفاع فاتورة فوائد الديون لتصل إلى 267.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 207.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018-2019. وخفضت المالية تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون خلال العام المالي الجاري 2019-2020 بقيمة 5 مليارات جنيه إلى 564.1 مليار جنيه، مقابل تقديرات سابقة بالموازنة بقيمة 569.1 مليار جنيه.
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سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1587 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 698 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1587 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
الذهب (2)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 697 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1587 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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