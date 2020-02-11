رياضة

دورتموند يتكبد خسارة مالية بسبب نجم برشلونة

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
لن يكون لغياب عثمان ديمبيلي عن الملاعب إلى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي ألمت به على مستوى عضلة الفخذ تأثير على فريقه برشلونة فقط، بل سيطال ناديه السابق بوروسيا دورتموند أيضاً، الذي سيتكبد خسارة مالية كبيرة جراء ذلك. وذكرت مصادر إعلامية إسبانية متطابقة أن إصابة عثمان ديمبيلي صاحب الـ22 عامًا، الذي سيغيب حتى نهاية هذا الموسم، ستكون لها تبعات سلبية على ناديه السابق بوروسيا دورتموند، حيث سيخسر النادي الألماني مبلغ 5 ملايين يورو كان سيحصل عليها في حال ما لعب الدولي الفرنسي المباراة الرسمية رقم 75 بقميص النادي الكتالوني.
ولعب ديمبيلي، المتوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي، حتى الآن 74 مباراة مع بطل الدوري الإسباني، علمًا بأنه انتقل إلى نادي برشلونة عام 2017 قادما من نادي دورتموند بمبلغ 105 مليون يورو، بالإضافة إلى 42 مليون يورو إضافية مقرونة بشروط خاصة، من بينها عدد المباريات التي سيلعبها الدولي الفرنسي لصالح ناديه
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