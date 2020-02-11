عادل مصطفى: فايلر استطاع تقديم أوراق اعتماده

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

رينيه فايلر

كشف عادل مصطفى المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم لنادي مصر للمقاصة، حقيقة ما تردد بشأن وقوع أزمة بين أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للفريق، والحارس أحمد عادل عبد المنعم بسبب محمود كهربا نجم الأهلي. وقال عادل مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، فشائعة خلافات ميدو مع أحمد عادل انتشرت في بداية الموسم، في حين انتقل كهربا للأهلي في يناير، فهناك فترة زمنية طويلة، وبالمناسبة لا توجد أي خلافات بين ميدو وأحمد عادل، وقد يكون للمدير الفني بعض وجهات النظر الفنية ولكن لم يصل الأمر إلى مرحلة الخلافات".

وتحدث نجم الأهلي السابق عن الأحمر قائلا: "السويسري رينيه فايلر استطاع تقديم أوراق اعتماده، وتمكن من إقناع الجماهير الحمراء في ظل المستويات الفنية المميزة التي يقدمها الفريق تحت قيادته، وأرى أن الأهلي سيتطور أيضا مع الوقت تحت قيادة فايلر الذي يمتلك رؤية رائعة وتمكن من الانسجام مع أجواء القلعة الحمراء".وأتم:

وتحدث نجم الأهلي السابق عن الأحمر قائلا: "السويسري رينيه فايلر استطاع تقديم أوراق اعتماده، وتمكن من إقناع الجماهير الحمراء في ظل المستويات الفنية المميزة التي يقدمها الفريق تحت قيادته، وأرى أن الأهلي سيتطور أيضا مع الوقت تحت قيادة فايلر الذي يمتلك رؤية رائعة وتمكن من الانسجام مع أجواء القلعة الحمراء".



وأتم: "فايلر استطاع التعامل أيضا بشكل جيد مع الفريق في ملف الإصابات، من خلال توفير البدائل أو تعديل الخطة، كما يمتلك الشخصية القوية وهذا سر نجاحه حتى هذه اللحظة، والمدرب السويسري تخطى عدة اختبارات صعبة بالفترة الماضية محلياً وأفريقيا، والأهلي يسير تحت قيادته بشكل أفضل بكثير من فترة مارتن لاسارتي الذي كان لا يجيد السيطرة على النجوم".



