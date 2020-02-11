تفعيل السداد الإلكتروني للضرائب إلزاميًا مارس المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص

وزارة المالية

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أمس ندوة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب للتعرف على آخر مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، تزامنا مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي بدأ مطلع يناير الماضي وينتهي بنهاية أبريل المقبل. وقال رجب محروس رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن جميع الممولين ملزمين بتسليم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا خلال هذه الفترة بما في ذلك الممولين الطبيعيين "الأفراد"، أو الاعتباريين " الشركات". وأضاف محروس، أن المصلحة ستبدأ تفعيل منظومة السداد الإلكتروني للضرائب بشكل إلزامي بدءا من منتصف مارس المقبل.

وأكد محروس، أن المصلحة ستعتمد نظام تقديم إقرار إلكتروني ربع سنوي لشركات الأموال بدءا من مطلع أبريل المقبل.وقال محروس، إن شركات الأفراد مطالبة بتقديم الإقرار الضريبي السنوي بدءا من مطلع يناير وحتى نهاية مارس، وشركات الأموال مطالبة بتقديمها بالشكل الإلكتروني من مطلع يناير حتى نهاية أبريل، مع التزام الجميع