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الجيش السوري يسيطر على طريق «M5» لأول مرة منذ 2012

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص
الجيش السوري - صورة أرشيفية
الجيش السوري - صورة أرشيفية
نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن نشطاء سوريين أن القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع "M5" الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، مضيفة أن قوات الحكومة السورية سيطرت على ضاحية في غرب حلب من مسلحي المعارضة، وتمكنت من طردهم من آخر موطئ قدم لهم على هذا طريق "M5"، الاستراتيجي الهام، الذي يمتد من محافظة حلب في الشمال إلى محافظة درعا في جنوب سوريا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش سيطر على الجسر استكمالا لعملياته العسكرية التي بدأها في ريف حلب الجنوب غربي، وتمكن من رفع العلم السوري على الأوتوستراد لأول مرة منذ عام 2012.
وتمكنت وحدات الجيش من السيطرة على قرى البوابية والكسيبية وتل حدية والزربة والبرقوم ومركز البحوث الزراعية "ايكاردا" بريف حلب الجنوبي الغربي أمس الاثنين كما حررت قرى كفر حلب وكماري وقناطر غرب الطريق الدولي حلب إدلب من إرهابي "جبهة النصرة".من ناحية أخرى، أرسل الجيش التركي، أول من أمس الأحد، تعزيزات عسكرية
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الكويت.

إجراء جديد من الكويت تجاه الوافدين بسبب «كورونا»

عممت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، إقرارا مطبوعا على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، يحتم على المسافرين القادمين إلى الكويت تعبئته قبل السماح لهم بالدخول، ويتضمن بيانات عن الحالة الصحية للمسافر، وذلك فى خطوة إضافية لتوفير الحماية من مخاطر تفشى وباء فيروس (كورونا) المستجد. وأوضحت مصادر مطلعة في مطار الكويت الدولي، أن هذه الإقرارات ستُجمع من المسافرين لدى وصولهم إلى مطار الكويت الدولي، خاصة الركاب القادمين من الصين أو الدول المحيطة بها، أو من دول أعلنت اكتشاف حالات فيها.
نبيه-بري

نبيه بري: لبنان يحتاج مساعدة صندوق النقد

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي?، لصياغة خطة إنقاذ. ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس المقبل، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي، مشددا على أن لبنان لا يستطيع أن يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلد لن يتحمل الشروط. واندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في محيط مقر البرلمان، الذي سيشهد، اليوم الثلاثاء، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.
المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

مواجهات قرب البرلمان اللبناني بين محتجين وقوات الأمن

اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في محيط مقر البرلمان، الذي سيشهد، اليوم الثلاثاء، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب. وقال موقع "النشرة" اللبناني، إن "المتظاهرين تجمعوا وسط بيروت منذ ساعات الصباح الأولى محاولين اقتحام الحواجز حول البرلمان، وعمد المتظاهرون إلى رشق قوات الأمن بالحجارة وحطموا بوابة أمنية للوصول إلى مقر المجلس، فيما ردت العناصر الأمنية بإطلاق قنابل الغاز محاولة منعهم من الوصول إلى مقر السراي الحكومي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
قيس سعيد

تونس: حل الأزمة الليبية سياسيًا على قائمة أولوياتنا

أكدت تونس، عزمها الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع كافة دول القارة الإفريقية في جميع المجالات، تكريسًا لعمقها الأفريقي ووعيًا منها بقدرة قارة أفريقيا على كسب رهانات التنمية وتحقيق الرقي والازدهار. جاء ذلك في كلمة الدولة التونسية، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة للدورة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، والتي ألقاها كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي.
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الجيش-التركى

إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية التركية إلى إدلب

أرسل الجيش التركي، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة التي أنشأها داخل محافظة إدلب بشمال غربي سوريا. وتوجهت القافلة من ريحانلي نحو نقاط المراقبة داخل إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة، وهي تضم دبابات ومدرعات وذخائر. وعزز الجيش التركي على مدى الأسبوع الماضي وجوده العسكري في إدلب، وذلك بعد حادث مقتل جنود أتراك في المنطقة. وأمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجيش السوري، حتى نهاية شهر فبراير الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية الـ12، التي تم إنشاؤها في منطقة خفض التصعيد.
مواطن تركي

مواطن تركي يُشعل النيران في نفسه: «أطفالي جائعون»

نشرت صحيفة «العصر الجديد» التركية قيام مواطن تركي عاطل بحرق نفسه أمام محكمة هاتاي. وأشارت الصحيفة ان المواطن أ.ى عاطلاً منذ فترة طويلة، قام بإشعال النار في نفسه قائلا: «أطفالي جائعون»، قبل أن يتدخل الأشخاص المتواجدين بمكان الحادث محاولين إطفاء النيران. من جهته ذكر البيان الصادر عن المحكمة ان المواطن فقد حياته، بعدما أشعل النار في نفسه، نظراً لعدم حصوله على وظيفة لفترة طويلة، ثم اتجه إلى محكمة هاتاى بمقاطعة أنطاكيا.
الجيش-السورى

جيش سوريا: تركيا دخلت بغطاء إسرائيلي لحماية الإرهاب

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، أن رتلا عسكريا تركيا يضم عددا من الآليات والمدرعات، دخل اليوم الخميس، الأراضي السورية من منطقة أوغلينار، مشيرة إلى أن ذلك يحدث بتزامن فاضح وبغطاء من العدوان الجوي الإسرائيلي. وأكدت القيادة العامة، أن الرتل العسكري التركي انتشر على خط بين بلدات (بنش - معرة) (مصرين - تفتناز)، بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم "جبهة النصرة"، وعرقلة تقدم الجيش السوري، ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديه.
اردوغان (4)

وزير خارجية النمسا: أردوغان يستغل قضية اللاجئين لابتزاز أوروبا

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أن بلاده لن تقبل بأي ابتزاز من جانب تركيا بشأن ملف اللاجئين. ورفض شالينبرج في تصريحات اليوم الإثنين، التهديدات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يمكن أن يرسل ملايين اللاجئين في اتجاه أوروبا إذا استمرت بلاده في التعامل مع أزمة اللاجئين بمفردها، على حد زعمه . واعتبر وزير الخارجية النمسا، مزاعم تركيا بأن الاتحاد الأوروبي لا يقدم أي دعم في مشكلة اللاجئين بأنها اتهامات جوفاء الغرض منها ابتزاز أوروبا ماليا.
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