الجيش السوري يسيطر على طريق «M5» لأول مرة منذ 2012

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص

الجيش السوري - صورة أرشيفية

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن نشطاء سوريين أن القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع "M5" الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، مضيفة أن قوات الحكومة السورية سيطرت على ضاحية في غرب حلب من مسلحي المعارضة، وتمكنت من طردهم من آخر موطئ قدم لهم على هذا طريق "M5"، الاستراتيجي الهام، الذي يمتد من محافظة حلب في الشمال إلى محافظة درعا في جنوب سوريا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش سيطر على الجسر استكمالا لعملياته العسكرية التي بدأها في ريف حلب الجنوب غربي، وتمكن من رفع العلم السوري على الأوتوستراد لأول مرة منذ عام 2012.

وتمكنت وحدات الجيش من السيطرة على قرى البوابية والكسيبية وتل حدية والزربة والبرقوم ومركز البحوث الزراعية "ايكاردا" بريف حلب الجنوبي الغربي أمس الاثنين كما حررت قرى كفر حلب وكماري وقناطر غرب الطريق الدولي حلب إدلب من إرهابي "جبهة النصرة".من ناحية أخرى، أرسل الجيش التركي، أول من أمس الأحد، تعزيزات عسكرية