إجراء جديد من الكويت تجاه الوافدين بسبب «كورونا»

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص

الكويت - صورة أرشيفية

عممت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، إقرارا مطبوعا على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، يحتم على المسافرين القادمين إلى الكويت تعبئته قبل السماح لهم بالدخول، ويتضمن بيانات عن الحالة الصحية للمسافر، وذلك فى خطوة إضافية لتوفير الحماية من مخاطر تفشى وباء فيروس (كورونا) المستجد. وأوضحت مصادر مطلعة في مطار الكويت الدولي، أن هذه الإقرارات ستُجمع من المسافرين لدى وصولهم إلى مطار الكويت الدولي، خاصة الركاب القادمين من الصين أو الدول المحيطة بها، أو من دول أعلنت اكتشاف حالات فيها.

على أن تسلم تلك الإقرارات إلى فريق الطوارئ الصحية المتواجد في المطار على مدار الساعة لفحصها بدقة.وأشارت المصادر، في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن أي مسافر سيقدم بيانات غير صحيحة عن حالته الصحية، سيحال على الفور إلى جهات الاختصاص بتهمة التزوير؛ حيث تطبق عليه المادة 258 من قانون الجزاء الكويتي، التي