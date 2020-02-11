رياضة

تعرف على رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السوبر

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ثلاثة رسائل للاعبي الفريق قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، علمًأ بأن الفريق الأبيض حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيواجه فريق الترجي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل لتحديد بطل السوبر الإفريقي. وقال رئيس القلعة البيضاء للاعبي الزمالك من خلال فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، إنه يوجه رسائل للاعبين قبل هذه المباراة الهامة، مضيفًا: "أنتم مسافرون إلى دولة مُعادية، لذلك لا تستجيبوا لأي استفزازات هناك وأن يكون التركيز فقط في الملعب".
وأكمل: "هذه بطولة لم يتمكن الزمالك من الفوز بها منذ فترة طويلة، وسيذكر التاريخ أنكم تمكنتم من الفوز بها بعد فترة طويلة من الغياب لذلك أطلب منكم أن تبذلوا قصارى الجهد من أجل اسعاد الجماهير، وانسوا مباراة السوبر أمام الأهلي".كما قال إن عمرو الجنايني قام بالحجز على أموال الزمالك، وأضاف أن الزمالك لديه
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عادل مصطفى: فايلر استطاع تقديم أوراق اعتماده

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الزمالك يعلن وصول تعهد أمني لمباراة السوبر الإفريقي

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التابعي: الزمالك كعبه عالي على الترجي والنجم «غلس»

يتمنى بشير التابعي مدافع نادي الزمالك الأسبق، أن يقع أصحاب الرداء الأبيض ضد الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا حين تجري القرعة اليوم الأربعاء في القاهرة، وذلك حسبما أفاد لقناة إم.بي.سي مصر. وقال التابعي: "أتمنى مواجهة الترجي، الزمالك كعبه أعلى عليه في المواجهات المباشرة، لقد لعبت ضده 4 مباريات ولم نخسر، أما النجم الساحلي فريق (غلس جدا)، وأتوقع أن يواجه الزمالك، وأعتقد أن الأهلي يتمنى مواجهة صن داونز، لكن أتوقع أن يلاقي مازيمبي، وبشكل عام أرشح الأهلي والزمالك والنجم الساحلي للفوز باللقب".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

الزمالك يؤجل مؤتمر "السوبر الإفريقي" للثلاثاء

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا له غدًا الإثنين ليقام يوم الثلاثاء المقبل في الحادية عشرة صباحًا بمقر النادي. وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا في العاشرة صباح الثلاثاء، وذلك نظرًا لوجود أحمد جلال نائب رئيس النادي مع بعثة الفريق في أنجولا على أن يكون المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس. وكان مرتضى منصور قد قرر عقد مؤتمر صحفي ليتحدث من خلاله عن الموقف النهائي للفريق من خوض السوبر الإفريقي من عدمه.
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