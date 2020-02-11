تعرف على رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السوبر

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م

مرتضى منصور

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ثلاثة رسائل للاعبي الفريق قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، علمًأ بأن الفريق الأبيض حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيواجه فريق الترجي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل لتحديد بطل السوبر الإفريقي. وقال رئيس القلعة البيضاء للاعبي الزمالك من خلال فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، إنه يوجه رسائل للاعبين قبل هذه المباراة الهامة، مضيفًا: "أنتم مسافرون إلى دولة مُعادية، لذلك لا تستجيبوا لأي استفزازات هناك وأن يكون التركيز فقط في الملعب".

وأكمل: "هذه بطولة لم يتمكن الزمالك من الفوز بها منذ فترة طويلة، وسيذكر التاريخ أنكم تمكنتم من الفوز بها بعد فترة طويلة من الغياب لذلك أطلب منكم أن تبذلوا قصارى الجهد من أجل اسعاد الجماهير، وانسوا مباراة السوبر أمام الأهلي".كما قال إن عمرو الجنايني قام بالحجز على أموال الزمالك، وأضاف أن الزمالك لديه

وأكمل: "هذه بطولة لم يتمكن الزمالك من الفوز بها منذ فترة طويلة، وسيذكر التاريخ أنكم تمكنتم من الفوز بها بعد فترة طويلة من الغياب لذلك أطلب منكم أن تبذلوا قصارى الجهد من أجل اسعاد الجماهير، وانسوا مباراة السوبر أمام الأهلي".



كما قال إن عمرو الجنايني قام بالحجز على أموال الزمالك، وأضاف أن الزمالك لديه 8 مليون جنيه لدى الاتحاد الإفريقي، ورفض عمرو الجنايني أن يحصل عليها الزمالك.



وواصل: "ممدوح عباس مازال حاجز على حسابات الزمالك، طلبنا من الكاف ارسال هذه الأموال إلى اتحاد الكرة على أن نحصل عليها من جانب الاتحاد، كان هذا يحدث وقت أن هاني أبوريدة في منصب رئيس الاتحاد، وطلبنا من الكاف تحويل هذه الأموال على حساب اتحاد الكرة كما نفعل لكن الجنايني رفض هذا الأمر، والمؤامرات لا تأتي إلا من المسؤولين والإعلاميين الذين ينتمون لنادي الزمالك".

