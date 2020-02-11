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شاومي تطلب 8.2 مليار دولار لتواجه تأثير فيروس كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م
شركة شاومي
شركة شاومي
تسعى شركة شاومي المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية للحصول على قروض مصرفية بقيمة إجمالية 57.4 مليار يوان ما يعادل "8.2 مليار دولار" على الأقل لتخفيف حدة تأثير تفشي "فيروس كورونا"، وتسعى شاومي، رابع أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، إلى قروض بقيمة خمسة مليارات يوان "716.24 مليون دولار" لإنتاج وبيع معدات طبية تشمل أقنعة وأجهزة قياس حرارة الجسم، حيث تكافح الصين لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص، الأغلبية العظمى منهم بالبر الرئيسي، وأصاب أكثر من 40 ألفا.
وعزلت السلطات الصينية بعض المدن وأوقفت روابط نقل وأغلقت منشآت تشهد تجمعات كبيرة، مما ألحق ضررا كبيرا بالنمو الاقتصادي الذي قال اقتصادي كبير إنه قد يتباطأ إلى 5% أو أقل في الربع الأول.وسيؤدي تمديد إغلاق المصانع إلى تباطؤ التصنيع وسيؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.وأغلقت شركة "أبل" الأمريكية العملاقة للصناعات
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