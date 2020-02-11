زحام أمام لجان قرى المرشحين في انتخابات ملوي

تحرير:محمد الزهراوي ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

زحام شديد شهدته لجان التصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمركز ملوي التي يتنافس فيها 7 مرشحين بينهم مرشح عن حزب مستقبل وطن والباقون مستقلين وبينهم قبطيين اثنين. وتتم الانتخابات التكميلية لخلو مقعد الدائرة، بوفاة النائب أحمد فرغلي وشهرته "أحمد شرموخ"، يوم 8 ديسمبر الماضي، داخل 85 مركز انتخابي، وإجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا، لاختيار مرشح من بين 7 تقدموا للانتخابات.خلفا للراحل أحمد شرموخ الذي خلا مقعده بوفاته في شهر ديسمبر الماضي.

وشدت قرية تندة التي تبعد نحو 25 كيلو غرب مركز ملوي وهي مسقط رأس المرشح صابر عبد الحكيم عن حزب مستقبل وطن شهدت إقبالا كبيرا منذ فتح اللجان في التاسعة صباحا، ولم يشتكي أحدا من الناخبين من وجود صعوبة في عملية التصويت إذ حرص أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على تذليل كل العقبات حتى تسير العملية الانتخابية