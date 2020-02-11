4 تحديات تواجه الاقتصاد المصري خلال عام 2020

كشفت وزارة المالية عن وجود مجموعة من التحديات والتي تواجه الاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2020، وتشمل كل من معدلات النمو، والتجارة العالمية، إلى جانب أسعار الفائدة

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م

الاقتصاد المصري

كشف التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، عن وجود عدد من المخاطر التي قد تؤثلا سلباً على أداء الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حد سواء. وأوضح التقرير، أن هناك عدد من الاقتصاديات الكبرى قد تشهد تحولات سياسية واقتصادية قد يكون لها تداعيات مختلفة خاصة على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وحركة التجارة العالمية. وأشار التقرير أيضا إلى تزايد المخاطر المالية في ضوء التشوهات في أسعار الأصول وارتفاع أسعار العقارات في عدد من الدول ووجود تقلبات ملموسة في أسواق الصرف.

وتمثلت أهم المخاطر والتحديات التي تواجه مشروع الموازنة العامة 2019-2020 وفقا لما يلي:معدل النموأكدت وزارة المالية في تقريرها النصف سنوي، أن معدل النمو يعد أهم الإفتراضات الرئيسية التي تبني عليها العديد من بنود الموازنة العامة، مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى.وأضاف التقرير،