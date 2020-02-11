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ضرب نواب في البرلمان اللبناني قبل جلسة منح الثقة

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م
الاحتجاجات اللبنانية - صورة أرشيفية
الاحتجاجات اللبنانية - صورة أرشيفية
وصل عدد من النواب والوزراء إلى مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة النيابية، اليوم الثلاثاء، على الرغم من احتشاد الآلاف والمواجهات بين المحتجين وقوى الأمن رفضا لانعقاده ومنح الثقة للحكومة. ووصل رئيس الحكومة حسان دياب إلى المجلس، كما وصل نواب التيار الوطني الحر إلى المبنى، فيما استخدمت القوى الأمنية قنابل الغاز بكثافة وسط بيروت، لتفريق المحتجين من أجل ضمان عبور مواكب النواب إلى البرلمان. وكان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أول الواصلين إلى مجلس النواب، إذ تمكن من الوصل على متن دراجة نارية.
كما وصل نواب آخرون إلى المجلس عبر سيارة أجرة. وتعرض بعض النواب إلى الضرب وإلى الرشق بالبيض ومنهم من تم نقله إلى المستشفى وهو النائب سليم سعادة الى المستشفى بعد تعرضة للضرب وتكسير سيارته من قبل المحتجين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".بالمقابل امتنع نواب آخرون من حضور الجلسة منهم مروان حماده،
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الكويت.

إجراء جديد من الكويت تجاه الوافدين بسبب «كورونا»

عممت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، إقرارا مطبوعا على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، يحتم على المسافرين القادمين إلى الكويت تعبئته قبل السماح لهم بالدخول، ويتضمن بيانات عن الحالة الصحية للمسافر، وذلك فى خطوة إضافية لتوفير الحماية من مخاطر تفشى وباء فيروس (كورونا) المستجد. وأوضحت مصادر مطلعة في مطار الكويت الدولي، أن هذه الإقرارات ستُجمع من المسافرين لدى وصولهم إلى مطار الكويت الدولي، خاصة الركاب القادمين من الصين أو الدول المحيطة بها، أو من دول أعلنت اكتشاف حالات فيها.
الجيش-السورى

الجيش السوري يسيطر على طريق «M5» لأول مرة منذ 2012

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن نشطاء سوريين أن القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع "M5" الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، مضيفة أن قوات الحكومة السورية سيطرت على ضاحية في غرب حلب من مسلحي المعارضة، وتمكنت من طردهم من آخر موطئ قدم لهم على هذا طريق "M5"، الاستراتيجي الهام، الذي يمتد من محافظة حلب في الشمال إلى محافظة درعا في جنوب سوريا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش سيطر على الجسر استكمالا لعملياته العسكرية التي بدأها في ريف حلب الجنوب غربي، وتمكن من رفع العلم السوري على الأوتوستراد لأول مرة منذ عام 2012.
لبنان

انقسام أمريكي حول حكومة لبنان و«لا ثقة» يشعل الشارع

تعالت الأصوات في شوارع لبنان عبر مكبرات الصوت للمشاركة في تظاهرات اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى مبنى البرلمان بالتزامن مع موعد منح الثقة لحكومة حسان دياب، كما دعا منظمو الحراك إلى الإضراب العام. وجاء تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها حسان دياب في يناير الماضي بعد أسابيع من الجمود السياسي ووسط احتجاجات بسائر أنحاء البلاد تزامنت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إلا أن حالة الرفض التي ينتهجها الشارع يبدو أنها ستكون سببا في استمرار هذا الجمود.
نبيه-بري

نبيه بري: لبنان يحتاج مساعدة صندوق النقد

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي?، لصياغة خطة إنقاذ. ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس المقبل، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي، مشددا على أن لبنان لا يستطيع أن يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلد لن يتحمل الشروط. واندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في محيط مقر البرلمان، الذي سيشهد، اليوم الثلاثاء، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.
اقرأ المزيد من الأخبار
لبنان

انقسام أمريكي حول حكومة لبنان و«لا ثقة» يشعل الشارع

تعالت الأصوات في شوارع لبنان عبر مكبرات الصوت للمشاركة في تظاهرات اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى مبنى البرلمان بالتزامن مع موعد منح الثقة لحكومة حسان دياب، كما دعا منظمو الحراك إلى الإضراب العام. وجاء تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها حسان دياب في يناير الماضي بعد أسابيع من الجمود السياسي ووسط احتجاجات بسائر أنحاء البلاد تزامنت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إلا أن حالة الرفض التي ينتهجها الشارع يبدو أنها ستكون سببا في استمرار هذا الجمود.
المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

مواجهات قرب البرلمان اللبناني بين محتجين وقوات الأمن

اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في محيط مقر البرلمان، الذي سيشهد، اليوم الثلاثاء، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب. وقال موقع "النشرة" اللبناني، إن "المتظاهرين تجمعوا وسط بيروت منذ ساعات الصباح الأولى محاولين اقتحام الحواجز حول البرلمان، وعمد المتظاهرون إلى رشق قوات الأمن بالحجارة وحطموا بوابة أمنية للوصول إلى مقر المجلس، فيما ردت العناصر الأمنية بإطلاق قنابل الغاز محاولة منعهم من الوصول إلى مقر السراي الحكومي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
سعد الحريري

الحريري: تعطيل المؤسسات سبب تدهور الاقتصاد اللبناني

قال زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، إن التيار سينتقل إلى موقع "المعارضة البناءة" في الحياة السياسية اللبنانية، ولن يلجأ مطلقًا إلى سلاح تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، باعتبار أن هذا الأسلوب الذي مارسته عدد من القوى السياسية في السنوات الأخيرة هو الذي أدى إلى التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاد الذي يشهده لبنان حاليًا.
لبنان

«الصحافة» الخاسر الأكبر من الأزمة الاقتصادية بلبنان

يتفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان يوما تلو الآخر، فمنذ أكتوبر الماضي تفاقمت الأزمة الاقتصادية مع انطلاق حراك شعبي احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة، وتعد الأزمة الاقتصادية الراهنة في لبنان وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات. وأدت هذه الأزمة إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى أكثر من 2000 ليرة مقابل الدولار، ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى إنه بات من شبه المستحيل الحصول عليه. وبدأت تلك الأزمة تلقي بظلالها على وسائل الإعلام في لبنان سواء المكتوبة أو المرئية أو المسموعة.
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