رياضة

«رحيل أحمد الشناوي وتراجع النتائج».. هاني سعيد يتحدث

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٤ م
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن ناديه على استعداد للتفاوض مع الأهلي إذا أراد الأخير التعاقد مع الحارس أحمد الشناوي، وذلك بعد أن زعمت تقارير أن المارد الأحمر يفكر في التعاقد مع الشناوي بعدما أعلن الحارس شريف إكرامي رحيله عن النادي نهاية الموسم الجاري. وقال لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق في حواره مع قناة أون سبورت: "لا أعلم شيئا عن رغبة الأهلي في الشناوي، لكن لا مانع من التفاوض، فالشناوي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، لكن هذا لا يعني أننا لا نحتاج أحمد الشناوي، فهو حارس كبير ولاعب مهم بصفوف الفريق".
كما برر تراجع نتائج الفريق في الدوري قائلا: "ضغط المباريات، والتركيز المبالغ فيه بمشوارنا في الكونفدرالية أثر على مسيرتنا بالدوري، وسيكون التركيز أفضل مع بداية الدور الثاني وبالتحديد ضد المقاولون العرب، وهدفنا الفوز ببطولة الكونفدرالية، ونحتاج 6 صفقات جديدة، لننافس على الدوري في الموسم الجديد".ويرى
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مانشستر يونايتد يخطط لبناء تشكيلة قوية في الصيف

قال إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، إن الانتقالات الصيفية ستمثل فرصة مهمة لبناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ودوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في ملتقى مع مشجعي يونايتد في أولد ترافورد. ويحتل يونايتد، الذي توج بلقب الدوري لآخر مرة في موسم 2012-2013، المركز الثامن هذا الموسم بعد 25 مباراة وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو آخر المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال، ودعم يونايتد صفوفه بصفقة واحدة، بعقد دائم، في يناير الماضي عندما ضم برونو فرنانديز.
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تعرف على رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السوبر

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ثلاثة رسائل للاعبي الفريق قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، علمًأ بأن الفريق الأبيض حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيواجه فريق الترجي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل لتحديد بطل السوبر الإفريقي. وقال رئيس القلعة البيضاء للاعبي الزمالك من خلال فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، إنه يوجه رسائل للاعبين قبل هذه المباراة الهامة، مضيفًا: "أنتم مسافرون إلى دولة مُعادية، لذلك لا تستجيبوا لأي استفزازات هناك وأن يكون التركيز فقط في الملعب".
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كشف عادل مصطفى المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم لنادي مصر للمقاصة، حقيقة ما تردد بشأن وقوع أزمة بين أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للفريق، والحارس أحمد عادل عبد المنعم بسبب محمود كهربا نجم الأهلي. وقال عادل مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، فشائعة خلافات ميدو مع أحمد عادل انتشرت في بداية الموسم، في حين انتقل كهربا للأهلي في يناير، فهناك فترة زمنية طويلة، وبالمناسبة لا توجد أي خلافات بين ميدو وأحمد عادل، وقد يكون للمدير الفني بعض وجهات النظر الفنية ولكن لم يصل الأمر إلى مرحلة الخلافات".
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رسميًا.. بيراميدز يتظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط

أعلن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، التزام ناديه باتخاذ كافة الطرق القانونية والتظلم لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق تجاه لاعبي الفريق على خلفية مباراة بيراميدز أمام الأهلي، التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وأوضح ممدوح عيد أن بيراميدز قرر تقديم التظلم طبقا للائحة، مؤكدا ثقته الكاملة في نزاهة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ولجنتي الانضباط والتظلمات وأعضائهما.
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سيد عبدالحفيظ عن إيقافه: لا أعرف ماذا أقول

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أسوان يواصل الانتفاضة في الدوري بالفوز على الاتحاد

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