«رحيل أحمد الشناوي وتراجع النتائج».. هاني سعيد يتحدث

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٤ م

أحمد الشناوي

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن ناديه على استعداد للتفاوض مع الأهلي إذا أراد الأخير التعاقد مع الحارس أحمد الشناوي، وذلك بعد أن زعمت تقارير أن المارد الأحمر يفكر في التعاقد مع الشناوي بعدما أعلن الحارس شريف إكرامي رحيله عن النادي نهاية الموسم الجاري. وقال لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق في حواره مع قناة أون سبورت: "لا أعلم شيئا عن رغبة الأهلي في الشناوي، لكن لا مانع من التفاوض، فالشناوي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، لكن هذا لا يعني أننا لا نحتاج أحمد الشناوي، فهو حارس كبير ولاعب مهم بصفوف الفريق".

كما برر تراجع نتائج الفريق في الدوري قائلا: "ضغط المباريات، والتركيز المبالغ فيه بمشوارنا في الكونفدرالية أثر على مسيرتنا بالدوري، وسيكون التركيز أفضل مع بداية الدور الثاني وبالتحديد ضد المقاولون العرب، وهدفنا الفوز ببطولة الكونفدرالية، ونحتاج 6 صفقات جديدة، لننافس على الدوري في الموسم الجديد".ويرى

كما برر تراجع نتائج الفريق في الدوري قائلا: "ضغط المباريات، والتركيز المبالغ فيه بمشوارنا في الكونفدرالية أثر على مسيرتنا بالدوري، وسيكون التركيز أفضل مع بداية الدور الثاني وبالتحديد ضد المقاولون العرب، وهدفنا الفوز ببطولة الكونفدرالية، ونحتاج 6 صفقات جديدة، لننافس على الدوري في الموسم الجديد".



ويرى هاني سعيد، أن عقوبات لجنة الانضباط ضد فريقه قاسية قائلا: "سنفتقد 5 لاعبين أساسيين قبل مباريات مهمة، تقدمنا بتظلم، لابد أن تخفف العقوبة، القرار مبالغ فيه. إيقاف 5 لاعبين لثلاث مباريات عدد كبير جدا، أتمنى أن تتقلص العقوبة إلى مباراة واحدة مع إبقاء الغرامات المالية".



وأتم: "رغم عصبيتي، لم أتجاوز أو أتلفظ ضد أحد، عصبيتي واردة مثل أي إنسان، وأعتذر عنها، هناك مواقف معينة، لا يمكن التحكم في أعصابك، بالطبع هذا خطأ، ولكنه وارد في كرة القدم".

