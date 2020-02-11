حريق مصنع في المنطقة الصناعية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٨ م

حريق - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية، بقيادة اللواء جمال يس رئيس إدارة الحماية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل شب بأحد مصانع الزيوت، الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة، بغرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي حالات إصابة بين العاملين والموظفين والمترددين على المصنع نتيجة اشتعال النيران وسارعت القوات بإخلاء المصنع وبدأت عملية الاطفاء بواسطة 4 سيارات إطفاء تم الدفع بهما لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمصانع المجاورة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة برج العرب، بنشوب حريق داخل أحد مصانع الزيوت بالمنطقة الصناعية الثالثة دون حدوث إصابات.وانتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية