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الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٣ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد العملة الخضراء حوالي قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرشًا واحدًا ليسجل أقل سعر بنحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد ليسجل أيضا نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
وتراجع سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.وهبط سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة بحوالي قرش واحد فقط، ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.وانخفض سعر الدولار في كل من بنك كريدي
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«التعاون للبترول»: 250 مليون جنيه أرباح مستهدفة خلال العام الجاري

قال رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول عادل عياد، إن أرباح الشركة في العام المالي الماضي 233 مليون جنيه، وأن الشركة تستهدف 250 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي الجاري. وأضاف عياد، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، أن الشركة تمتلك ألفا و250 محطة تموين سيارات، والشركة وضعت استراتيجية تستهدف تطوير وتحديث المحطات القائمة، وبحلول نهاية العام سيضيف المتعهدون 10 محطات تحمل شعار :التعاون للبترول".
10 مؤشرات-إيجابية تؤكد قوة-الاقتصاد-المصرى

4 تحديات تواجه الاقتصاد المصري خلال عام 2020

كشف التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، عن وجود عدد من المخاطر التي قد تؤثلا سلباً على أداء الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حد سواء. وأوضح التقرير، أن هناك عدد من الاقتصاديات الكبرى قد تشهد تحولات سياسية واقتصادية قد يكون لها تداعيات مختلفة خاصة على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وحركة التجارة العالمية. وأشار التقرير أيضا إلى تزايد المخاطر المالية في ضوء التشوهات في أسعار الأصول وارتفاع أسعار العقارات في عدد من الدول ووجود تقلبات ملموسة في أسواق الصرف.
وزارة-المالية

تفعيل السداد الإلكتروني للضرائب إلزاميًا مارس المقبل

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أمس ندوة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب للتعرف على آخر مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، تزامنا مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي بدأ مطلع يناير الماضي وينتهي بنهاية أبريل المقبل. وقال رجب محروس رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن جميع الممولين ملزمين بتسليم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا خلال هذه الفترة بما في ذلك الممولين الطبيعيين "الأفراد"، أو الاعتباريين " الشركات". وأضاف محروس، أن المصلحة ستبدأ تفعيل منظومة السداد الإلكتروني للضرائب بشكل إلزامي بدءا من منتصف مارس المقبل.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب العالمية مستمرة في إتجاه الصعود

مازال الذهب لديه فرصة للصعود إذا استمر تداول الذهب أعلى المتوسط المتحرك البسيط لـ10 أيام، بالقرب من 1.570 دولار الأن، حيث سيدفع هذا المعدن نحو خط المقاومة التالي عند 1.589 دولار، أى صعود قد يتعقبه هبوط تصحيحي ويمثل فرصة متجددة للمتداولين للدخول. وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8 دولارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وبالتزامن مع عودة تدريجية للعمل من جانب المصانع الصينية ورغم ارتفاع عدد ضحايا الفيروس. ويعتبر الذهب ذو حساسية عالية لأي خفض في معدلات الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة.
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دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف العربي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران ليسجل أقل سعر بنحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء. فيما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
الدولار-الجنيه

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي الكويتي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك ويفقد قرشين

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في المصرف المتحد ليسجل أقل سعر بنحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينمل بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويفقد 3 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 3 قروش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو15.82 جنيه، مقابل 15.85 جنيه. وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 15.82 جنيه للبيع، و15.72 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء.
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