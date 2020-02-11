الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٣ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد العملة الخضراء حوالي قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرشًا واحدًا ليسجل أقل سعر بنحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد ليسجل أيضا نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.وهبط سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة بحوالي قرش واحد فقط، ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.وانخفض سعر الدولار في كل من بنك كريدي