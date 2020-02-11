مانشستر يونايتد يخطط لبناء تشكيلة قوية في الصيف

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م

مانشستر يونايتد

قال إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، إن الانتقالات الصيفية ستمثل فرصة مهمة لبناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ودوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في ملتقى مع مشجعي يونايتد في أولد ترافورد. ويحتل يونايتد، الذي توج بلقب الدوري لآخر مرة في موسم 2012-2013، المركز الثامن هذا الموسم بعد 25 مباراة وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو آخر المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال، ودعم يونايتد صفوفه بصفقة واحدة، بعقد دائم، في يناير الماضي عندما ضم برونو فرنانديز.

وقال المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد: "ينصب تركيز عملية التعاقد على تحليل واختيار اللاعبين على مدار الموسم مع نظرة على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وكجزء من عملية البناء، فنحن ننظر إلى الصيف المقبل باعتباره يمثل فرصة مهمة، وإنها أولوية قصوى لكل شخص في النادي بأن يعود الفريق للمنافسة باستمرار على