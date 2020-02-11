رياضة

مانشستر يونايتد يخطط لبناء تشكيلة قوية في الصيف

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
قال إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، إن الانتقالات الصيفية ستمثل فرصة مهمة لبناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ودوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في ملتقى مع مشجعي يونايتد في أولد ترافورد. ويحتل يونايتد، الذي توج بلقب الدوري لآخر مرة في موسم 2012-2013، المركز الثامن هذا الموسم بعد 25 مباراة وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو آخر المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال، ودعم يونايتد صفوفه بصفقة واحدة، بعقد دائم، في يناير الماضي عندما ضم برونو فرنانديز.
وقال المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد: "ينصب تركيز عملية التعاقد على تحليل واختيار اللاعبين على مدار الموسم مع نظرة على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وكجزء من عملية البناء، فنحن ننظر إلى الصيف المقبل باعتباره يمثل فرصة مهمة، وإنها أولوية قصوى لكل شخص في النادي بأن يعود الفريق للمنافسة باستمرار على
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«رحيل أحمد الشناوي وتراجع النتائج».. هاني سعيد يتحدث

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن ناديه على استعداد للتفاوض مع الأهلي إذا أراد الأخير التعاقد مع الحارس أحمد الشناوي، وذلك بعد أن زعمت تقارير أن المارد الأحمر يفكر في التعاقد مع الشناوي بعدما أعلن الحارس شريف إكرامي رحيله عن النادي نهاية الموسم الجاري. وقال لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق في حواره مع قناة أون سبورت: "لا أعلم شيئا عن رغبة الأهلي في الشناوي، لكن لا مانع من التفاوض، فالشناوي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، لكن هذا لا يعني أننا لا نحتاج أحمد الشناوي، فهو حارس كبير ولاعب مهم بصفوف الفريق".
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تعرف على رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السوبر

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ثلاثة رسائل للاعبي الفريق قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، علمًأ بأن الفريق الأبيض حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيواجه فريق الترجي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل لتحديد بطل السوبر الإفريقي. وقال رئيس القلعة البيضاء للاعبي الزمالك من خلال فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، إنه يوجه رسائل للاعبين قبل هذه المباراة الهامة، مضيفًا: "أنتم مسافرون إلى دولة مُعادية، لذلك لا تستجيبوا لأي استفزازات هناك وأن يكون التركيز فقط في الملعب".
رينيه فايلر

عادل مصطفى: فايلر استطاع تقديم أوراق اعتماده

كشف عادل مصطفى المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم لنادي مصر للمقاصة، حقيقة ما تردد بشأن وقوع أزمة بين أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للفريق، والحارس أحمد عادل عبد المنعم بسبب محمود كهربا نجم الأهلي. وقال عادل مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، فشائعة خلافات ميدو مع أحمد عادل انتشرت في بداية الموسم، في حين انتقل كهربا للأهلي في يناير، فهناك فترة زمنية طويلة، وبالمناسبة لا توجد أي خلافات بين ميدو وأحمد عادل، وقد يكون للمدير الفني بعض وجهات النظر الفنية ولكن لم يصل الأمر إلى مرحلة الخلافات".
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ماذا قالت الصحف العالمية على طفلى صلاح وهندرسون؟

علقت الصحف الأجنبية على كل من مولودة محمد صلاح (نجم المنتخب المصري وليفربول) الثانية "كيان"، ومولود زميله في الفريق هندرسون، ووضعت زوجة صلاح المولودة الثانية فجر السبت في إنجلترا، في نفس الوقت الذي وضعت فيه ريبيكا زوجة هندرسون مولوده الثالث. وجاء عنوان صحيفة ميرور الإنجليزية: "زوجتا صلاح وهندرسون تضعان طفليهما بعد 9 شهور من العودة أمام برشلونة". وفي تقرير الصحيفة أشار إلى أن هندرسون وصلاح رحبا بعضوين جديدين في عائلتهما، وذلك بعد 9 شهور بعد العودة المثيرة لليفربول أمام برشلونة في دوري الأبطال.
يورجن كلوب

كلوب وأجويرو الأفضل في البريميرليج لشهر يناير

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على "تويتر"، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر يناير الماضي، ووفقًا لحساب البريميرليج، فإن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة، بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر في 3 مباريات على مدار الشهر المنصرم. وتخطى أجويرو في المنافسة على جائزة هذا الشهر، كلًا من جوردان هندرسون وأليسون بيكر ثنائي ليفربول، وجاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا، كما شملت قائمة المرشحين، عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد، وأيوزي بيريز مهاجم ليستر وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون.
جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا: ليفربول غير قابل للإيقاف

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بصعوبة اللحاق بفريق ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما ابتعد الأخير بفارق 22 نقطة عن الأول، قائلآ: "نحن بعيدون جدا. ليفربول غير قابل للإيقاف، فقدنا نقاطا في مباريات شبيهة بما حدث اليوم، حتى حين لعبنا في أنفيلد، والأن نستهدف بطولات أخرى". ويرى جوارديولا أن مشكلة فريقه إهدار فرص سهلة مما يكبده خسارة مباريات كانت في متناوله، مضيفًا: "من الصعب إيجاد حل. ماذا علينا أن نفعل؟ لا أعلم. نصل، ندخل منطقة الجزاء، قريبا من علامة الجزاء، ننفرد بلاعبين أمام الحارس ولا يمكننا تسجيل هدف".
مانشستر يونايتد‎

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمانشستر يونايتد

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للاعبي مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مع ليفربول، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين. وخلال المباراة سجل روبيرتو فيرمينو هدفًا بعدما تسلم الكرة من فيرجيل فان دايك مدافع الريدز الذي تداخل على الكرة مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، واعترض لاعبو يونايتد على احتساب الهدف بداعي الخطأ على فان دايك، وأكدت تقنية الفيديو أحقية الشياطين الحمر في إلغاء الهدف ليقرر كريج باوسون حكم المباراة إلغاء الهدف.
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