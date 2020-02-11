سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

غدا.. طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على أن يكون شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد، ويكون الطقس غائم أحيانا في أثناء النهار، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 8 20شبين الكوم 9 20طنطا 9 20دمنهور 9 21الإسكندرية 10 21بلطيم 10 21مطروح 11 18السلوم 10 19سيوة 5 22بورسعيد 11 22دمياط 10 21الزقازيق 10 21الإسماعيلية 8 22السويس 8 20العريش 7 21رفح 7 20رأس سدر 9 20نخل 2 18نويبع 12 19طابا 11 18كاترين 2 15الطور 12
اقرأ المزيد
سد- النهضة -الجديد (1)

وزير الري يصل إلى واشنطن لاستكمال مباحثات سد النهضة

وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والوفد الفني المرافق له، لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد على مدار يومي غد وبعد غد. وذكر بيان لوزارة الري اليوم الثلاثاء أن هذه الجلسات تعقد بحضور وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وبمشاركة البنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
اللواء-عبد-الحميد-الهجان-محافظ-قنا‎

افتتاح المكتب الإقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالقليوبية

افتتح محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، ومحمد عبد المنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، المكتب الاقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في القليوبية. وعقب الافتتاح، استعرض المحافظ وأمين عام المجلس الخدمات التي يقدمها المجلس في جميع المجالات وشرح خطة العمل لرعاية أسر الشهداء والمصابين على مستوى المحافظات. كما وقع الهجان وعبدالمنعم بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والمجلس القومي في مجال تقديم الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي المحافظة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يترأس اجتماع لجنة تقنين أوضاع الكنائس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، بالإضافة إلى مسئولي الجهات المعنية. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 31 ديسمبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

عبد العال يطالب الحكومة بإعادة دراسة سعر قصب السكر

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مجلس الوزراء باسمه ونواب البرلمان وخاصة محافظات الصعيد بإعادة الدراسة بشأن سعر محصول قصب السكر التي يبنى عليها تحديد السعر وذلك لكل المحافظات التي تعاني، قائلا: "الأمر لا يمكن أن تتجاهله الحكومة، هذا أمر مرتبط بحياة المواطنين، وهم لا يطلبوا أكثر من اللازم، الحد الأدنى الذي يجبر الضرر ليس إلا"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الذى يناقش طلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-بارد

اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
طقس-بارد (2)

غدا.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
طقس-بارد (2)

الأرصاد تحذر: غدا انخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس بارد على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء. وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
طقس-بارد (1)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار خفيفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، غدا الخميس، مائلا للدفء خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، وشديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك رياح وأمطار على عدة مناطق بالبلاد. وتكون حالة الطقس المتوقعة، على مختلف المناطق، كالتالي: في القاهرة الكبرى، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للاتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية، فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]