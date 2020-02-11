محافظ المنيا: انتظام سير الانتخابات التكميلية بملوي

تحرير:محمد الزهراوي ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م

انتخابات - صورة تعبيرية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، انتظام سير عملية الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز ملوي، داخل جميع اللجان والمقرات الانتخابية، دون حدوث أي معوقات حتى الآن، وتابع المحافظ، عبر غرفة العمليات الرئيسية أعمال فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ووصول القضاة إلى لجان الانتخابات، لافتا إلى أن الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة، تُجرى بين 7 مرشحين من أبناء الدائرة بـ85 مركز انتخابي، و 153 لجنة فرعية.

وقال القاضي إنه تم توفير سيارات إسعاف وأطقم وقوافل طبية لتغطية جميع اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات للتعامل مع أي حالات طارئة ، موجهاً بتيسير كافة الإجراءات أمام الناخبين لممارسة حقهم الديموقراطي بسهولة ويسر بما يضمن إخراج العملية الانتخابية بشكل لائق.ودعا