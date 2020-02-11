جريمة

حبس أمين عهدة اختلس 100 ألف جنيه من مجمع استهلاكي

تحرير:محمد مجلي ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، من ضبط أمين عهدة، بالمجمعات الاستهلاكية، بالإسكندرية، اختلس 100 ألف جنيه من أحد فروع الجملة بالمجمعات الاستهلاكية، فتم ضبطه وبعرضه على النيابة طلبت سرعة تحريات مباحث الأموال العامة وتحريات التموين حول الواقعة وقررت حبس أمين العهدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الميعاد ووضع لجنة قانونية للإشراف على الفرع.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من فرع الإدارة العامة بغرب الدلتا باختلاس أمين عهدة بأحد أفرع الجملة بالإسكندرية، قيمة بضائع من عهدته.وأكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه والذي يعمل حاليا أمين عهدة لفرع آخر من فروع الشركة، في غضون
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الرقابة- الإدارية

الرقابة الإدارية تضبط 3 قضايا رشوة في يوم واحد

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 3 وقائع رشوة في مجالات مختلفة خلال يوم واحد، في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات إنفاذ القانون. ففي الواقعة الأولى، رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه لترسية إحدى المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه انطلاقاً من الوعي والحفاظ على كرامة الوظيفة العامة.
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حريق مصنع في المنطقة الصناعية بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية، بقيادة اللواء جمال يس رئيس إدارة الحماية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل شب بأحد مصانع الزيوت، الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة، بغرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي حالات إصابة بين العاملين والموظفين والمترددين على المصنع نتيجة اشتعال النيران وسارعت القوات بإخلاء المصنع وبدأت عملية الاطفاء بواسطة 4 سيارات إطفاء تم الدفع بهما لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمصانع المجاورة.
محكمة-ارشفية

تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية «ميدان الشهداء»

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها "ميدان الشهداء" بحلوان، يوليو 2013، لجلسة 12 فبراير الجاري. وكانت محكمة الجنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
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تسمم طبيبة و3 من أبنائها بسبب وجبة سمك

أعلن مركز السموم بالمستشفى "الأميري"، التابع إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، عن استقبال أسرة مكونة من طبيبة و3 أطفال مصابين بالتسمم ، وذلك نتيجة تناولهم وجبة أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بمنطقة سيدى بشر، بدائرة قسم شرطة اول المنتزه، شرق المدينة، وأفاد بأن المصابين الأربعة وصلوا المستشفى مصابين بحالة أعياء شديدة نتيجة ظهور أعراض التسمم عليهم، وأنه على الفور بدأت إدارة المستشفى اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
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مخدر-الحشيش (1)

ضبط عاطلين بـ1000 طربة حشيش فى الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، ضربة أمنية موجعة ضد تجار المخدرات وأحبطت قوات ادارة مكافحة المخدرات توزيع 1000 طربة حشيش بتكلفة 7 ملايين جنيه بمعرفة أحد التشكيلات العصابية شديدة الخطورة، والتي كان تعتزم ترويج هذه الكميات على عملائهم مستهدفين فئة الشباب داخل الأندية ومراكز الشباب وبالصالات الرياضية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، إذ تم تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالإسكندرية من ضبط عاطلين وبحوزتهما 1000 طربة حشيش بمنطقة الزراع البحري دائرة قسم العامرية غرب المحافظة.
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مباحث التموين تداهم مصانع الموت في الإسكندرية

واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأسفرت عن ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بمحرم بك؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها، وبلغ إجمالي المضبوطات 1.5 طن منتج نهائي ومستلزمات إنتاج.
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ضربة موجعة لتجار الكيف.. ضبط 180 طربة حشيش بمحرم بك

فى ضربة أمنية ناجحة، ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 180 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية البيع والترويج، الأمر الذي ترجمه ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بضربة موجعة لتجار الكيف.
سجن

ضبط طن منتجات ألبان فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين في المحافظة، من ضبط مالك أحد المحال التجارية في مجال الأغذية ليحازتع وعرضه طن جبن تركي وأبيض فاسد، وذلك لعرضها على زبائنه وعملائه بنية البيع، والعمل على تخفيض نسبي في الأسعار لإقناع المواطنين بضرورة الشراء، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة المنتزه ثان بشرق محافظة الإسكندرية، وبفحص المحل التى وجدت به الجبنة الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتبين أن المحل التجاري ليس له رخصة عمل بالمخالفة للقانون.
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