حبس أمين عهدة اختلس 100 ألف جنيه من مجمع استهلاكي

تحرير:محمد مجلي ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م

حبس - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، من ضبط أمين عهدة، بالمجمعات الاستهلاكية، بالإسكندرية، اختلس 100 ألف جنيه من أحد فروع الجملة بالمجمعات الاستهلاكية، فتم ضبطه وبعرضه على النيابة طلبت سرعة تحريات مباحث الأموال العامة وتحريات التموين حول الواقعة وقررت حبس أمين العهدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الميعاد ووضع لجنة قانونية للإشراف على الفرع.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من فرع الإدارة العامة بغرب الدلتا باختلاس أمين عهدة بأحد أفرع الجملة بالإسكندرية، قيمة بضائع من عهدته.وأكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه والذي يعمل حاليا أمين عهدة لفرع آخر من فروع الشركة، في غضون