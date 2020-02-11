حبس أمين عهدة اختلس 100 ألف جنيه من مجمع استهلاكي
تحرير:محمد مجلي
١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م
حبس - صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، من ضبط أمين عهدة، بالمجمعات الاستهلاكية، بالإسكندرية، اختلس 100 ألف جنيه من أحد فروع الجملة بالمجمعات الاستهلاكية، فتم ضبطه وبعرضه على النيابة طلبت سرعة تحريات مباحث الأموال العامة وتحريات التموين حول الواقعة وقررت حبس أمين العهدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الميعاد ووضع لجنة قانونية للإشراف على الفرع.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من فرع الإدارة العامة بغرب الدلتا باختلاس أمين عهدة بأحد أفرع الجملة بالإسكندرية، قيمة بضائع من عهدته.وأكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه والذي يعمل حاليا أمين عهدة لفرع آخر من فروع الشركة، في غضون
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من فرع الإدارة العامة بغرب الدلتا باختلاس أمين عهدة بأحد أفرع الجملة بالإسكندرية، قيمة بضائع من عهدته.
وأكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه والذي يعمل حاليا أمين عهدة لفرع آخر من فروع الشركة، في غضون شهري أكتوبر ونوفمبر 2019، باستغلال موقعه الوظيفي كونه أمين عهدة الفرع المشار إليه ببيع مواد غذائية وتموينية من عهدته ولم يسدد قيمتها للشركة محل عمله واختلسها لنفسه وتقدر قيمتهما بـ100 ألف جنيه وتأكد ذلك بسؤال مسؤولي الشركة، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.