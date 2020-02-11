الإفتاء: 29 عملية إرهابية استهدفت 14 دولة فى أسبوع

مرصد الفتاوى: تشهد سوريا تصعيدا في العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت النفطية خاصة من قِبل تنظيم "داعش" ومجموعات إرهابية أخرى بداية من ديسمبر 2019

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٧ م

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الأول من فبراير في الفترة من 1 إلى 7 فبراير، رصد 29 عملية إرهابية ضربت 14 دولة، ونفذتها 5 تنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى 7 عمليات نفذها تنظيمات مجهولة، أدت إلى سقوط 181 شخصا ما بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى 6 مختطفين، مشيرا إلى أن العراق حل في المرتبة الأولى على المؤشر بـ8 عمليات إرهابية بنسبة 27% من العمليات لهذا الأسبوع، نفذها تنظيم "داعش" في إشارة إلى تصاعد خطورة التنظيم مرة أخرى.

وأضاف المرصد، في تقريره الأسبوعي، الصادر اليوم الثلاثاء، أن الصومال حلت في المرتبة الثانية من حيث الدول الأكثر تعرضا للإرهاب بـ5 عمليات إرهابية وبنسبة 17% من العمليات، نفذتها حركة "شباب المجاهدين" المنتشرة هناك، التي عادت مرة أخرى للتصعيد الإرهابى في ظل بوادر تبني تنظيم "داعش" لعمليات إرهابية على الأراضى

وأضاف المرصد، في تقريره الأسبوعي، الصادر اليوم الثلاثاء، أن الصومال حلت في المرتبة الثانية من حيث الدول الأكثر تعرضا للإرهاب بـ5 عمليات إرهابية وبنسبة 17% من العمليات، نفذتها حركة "شباب المجاهدين" المنتشرة هناك، التي عادت مرة أخرى للتصعيد الإرهابى في ظل بوادر تبني تنظيم "داعش" لعمليات إرهابية على الأراضى الصومالية، ما ينذر بخروج فرع التنظيم هناك من حالة السكون إلى الحركة بشكل تدريجي، ما يشكل خطورة على انتشار حركة "الشباب" وربما يدفعها إلى التصعيد من عملياتها الإرهابية.

وذكر أن أفغانستان جاءت في المرتبة الثالثة بـ3 عمليات إرهابية بما نسبته 10% من العمليات، نفذت حركة "طالبان" منها عمليتين إرهابيتين، بينما سجلت عملية واحدة ضد مجهول، حيث تشهد أفغانستان هدوءًا حذرا في ظل المحاولات التي تجرى مع حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية بهدف التوقيع على اتفاق لوقف العنف في البلاد.

وفى ذات السياق، جاءت كل من "سوريا والهند" في المرتبة الرابعة على مؤشر الإرهاب إذ شهدت كل منهما عمليتين إرهابيتين، فقد أعلن تنظيم "داعش" تبنيه لعملية إرهابية استهدفت إحدى مراكز الشرطة بمنطقة كشمير بالأسلحة الرشاشة؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد عناصرها، وسبق أن تحدثت تقارير عن انتقال عناصر من تنظيم "داعش" إلى الهند عبر المنطقة الحدودية مع النيبال كان آخرها ما تم إعلانه من دخول 5 عناصر من مؤيدي أفكار تنظيم "داعش" والذين شاركوا في العمليات الإرهابية للتنظيم في سوريا، إضافةً إلى أن أحد هؤلاء كان قد اتهم بإرسال أموال إلى جماعة "عسكر طيبة" بباكستان والهند المصنفة كتنظيم إرهابي، فى فبراير 2018، الأمر الذى قد ينذر بتصاعد عمليات التنظيم في المرحلة القادمة بتلك البقعة من العالم.

وتشهد سوريا على الجانب الآخر من المؤشر تصعيدا في العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت النفطية خاصة من قِبل تنظيم "داعش" ومجموعات إرهابية أخرى بداية من ديسمبر من العام الماضي، فقد نفذ تنظيم "داعش" هذا الأسبوع هجوما إرهابيا على محطة غاز الريان جنوب المنطقة الوسطى ومصفاة حمص، كما شهدت سوريا عملية إرهابية بثلاث سيارات مفخخة استهدفت القوات الأمنية في غرب حلب في إشارة إلى تصاعد حدة القتال في تلك المنطقة في الأسابيع الأخيرة، وبخاصة من قِبل "هيئة تحرير الشام" والفصائل الموالية "للقاعدة" الأخرى بعد أن تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على المنطقة.

وأوضح المؤشر أن تنظيم "داعش" كان أكثر التنظيمات تنفيذا للعمليات خلال الأسبوع بـ13 عملية إرهابية وبنسبة 45% استهدفت دول (العراق، بريطانيا، نيجيريا، الهند، الكونغو الديمقراطية، سوريا)، إذ يستمر التنظيم في التصعيد من عملياته الإرهابية. كما عاد التنظيم مرة أخرى إلى محاولته للسيطرة على بعض المناطق خاصة في القارة الإفريقية، مع وجود بوادر بانشقاقات داخل فروع تنظيم القاعدة بالقارة الأمر الذي قد يصب في صالح تمدد التنظيم بشكل كبير، وحل في المرتبة الثانية من حيث التنظيمات الأكثر تنفيذا للإرهاب حركة "شباب المجاهدين" بـ5 عمليات إرهابية بما نسبته 17% من العمليات، بينما جاءت حركة "طالبان" في المرتبة الثالثة بعمليتين إرهابيتين بما نسبته 7% من العمليات.

وأفاد بيان المؤشر أن الفئات المستهدفة في العمليات الإرهابية ركزت على استهداف المدنيين بـ13 عملية إرهابية بما نسبته 44% ظهرت متنوعة الأهداف على النحو التالي: (شخصيات عامة، تجمعات مدنية، تجمعات سكنية)، واستهدفت التنظيمات الارهابية قوات الشرطة بـ9 عمليات إرهابية بما نسبته 31% وركزت على استهداف جهات محددة تمثلت في (مراكز أمنية، ثكنات شرطية، دوريات). وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الفئات المستهدفة العمليات التي استهدفت قوات الجيش بـ5 عمليات إرهابية بنسبة 17% ركزت على ضرب أهدف محددة وهي: (كمين، ثكنة، معدات).