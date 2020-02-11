إرهاب

الإفتاء: 29 عملية إرهابية استهدفت 14 دولة فى أسبوع

مرصد الفتاوى: تشهد سوريا تصعيدا في العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت النفطية خاصة من قِبل تنظيم "داعش" ومجموعات إرهابية أخرى بداية من ديسمبر 2019
١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٧ م
جماعات إرهابية - صورة أرشيفية
جماعات إرهابية - صورة أرشيفية
قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الأول من فبراير في الفترة من 1 إلى 7 فبراير، رصد 29 عملية إرهابية ضربت 14 دولة، ونفذتها 5 تنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى 7 عمليات نفذها تنظيمات مجهولة، أدت إلى سقوط 181 شخصا ما بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى 6 مختطفين، مشيرا إلى أن العراق حل في المرتبة الأولى على المؤشر بـ8 عمليات إرهابية بنسبة 27% من العمليات لهذا الأسبوع، نفذها تنظيم "داعش" في إشارة إلى تصاعد خطورة التنظيم مرة أخرى.
وأضاف المرصد، في تقريره الأسبوعي، الصادر اليوم الثلاثاء، أن الصومال حلت في المرتبة الثانية من حيث الدول الأكثر تعرضا للإرهاب بـ5 عمليات إرهابية وبنسبة 17% من العمليات، نفذتها حركة "شباب المجاهدين" المنتشرة هناك، التي عادت مرة أخرى للتصعيد الإرهابى في ظل بوادر تبني تنظيم "داعش" لعمليات إرهابية على الأراضى
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تفجير-في-أفغانستان (1)

هجوم انتحاري في أفغانستان.. ومقتل 5 أشخاص

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، عندما فجر انتحاري نفسه في غرب كابول، في أول تفجير من هذا النوع تشهده العاصمة الأفغانية بعد هدوء نسبي استمر شهرين. ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مدخل أكاديمية فهيم العسكرية. وكان فهيم، الذي تحمل الأكاديمية اسمه، وزيرا سابقا للدفاع ومن بين المقاتلين المناهضين لطالبان الذين دخلوا كابول مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عام 2001، بعد الإطاحة بنظام طالبان، وتوفي فهيم في العام 2014.
الجندي- القاتل

تصفية مهاجم مركز تايلاند التجاري.. وارتفاع الضحايا

أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الأحد، عن مقتل الجندي الذي أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 52 آخرين. وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفراكول: "شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف. مطلق الرصاص قُتل". وفي وقت سابق من أمس السبت، وردت تقارير بأن جنديا تايلنديا في حالة هستيرية يحتجز 16 شخصا كرهائن داخل مركز "Terminal 21" التجاري، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
الحوثيين

مقتل 13 حوثيا وإصابة 55 في محاولات تسلل بالحديدة

قُتل 13 مسلحا حوثيا وأصيب 55 آخرون، في محاولات تسلل انتحارية بجبهات جنوبي (الحديدة). وأفادت مصادر طبية يمنية تابعة للإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن مستشفيات الحديدة استقبلت 13 جثة و55 جريحا من عناصر ميليشيات الحوثي الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا في أثناء محاولات تسلل انتحارية نفذتها الميليشيات في جبهات (الجاح والتحيتا والجبلية والفازة والدريهمي) جنوبي الحديدة، مؤكدة أن هذه إحصائية أولية لخسائر الحوثيين، مضيفة أن مئات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا خلال المعارك.
الجماعات-الإرهابية-في-سوريا

مرصد الإفتاء: 23 عملية إرهابية في 12 دولة خلال أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، تقريره الأسبوعي "مؤشر الإرهاب"، والذي أوضح خلاله أن 12 دولة شهدت خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، 23 عملية إرهابية نفذتها 5 تنظيمات إرهابية نشطة، وراح ضحيتها 248 شخصا: 165 قتيل، و79 مصابا، و4 مُختطَفين، مضيفا أن البيانات المرصودة أشارت إلى أن العمليات المنفذة جاءت في دول: أفغانستان، الصومال، العراق، الكاميرون، الكونغو، النيجر، باكستان، بوركينافاسو، تشاد، سوريا، مالي.
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تفجير-في-أفغانستان (1)

هجوم انتحاري في أفغانستان.. ومقتل 5 أشخاص

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، عندما فجر انتحاري نفسه في غرب كابول، في أول تفجير من هذا النوع تشهده العاصمة الأفغانية بعد هدوء نسبي استمر شهرين. ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مدخل أكاديمية فهيم العسكرية. وكان فهيم، الذي تحمل الأكاديمية اسمه، وزيرا سابقا للدفاع ومن بين المقاتلين المناهضين لطالبان الذين دخلوا كابول مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عام 2001، بعد الإطاحة بنظام طالبان، وتوفي فهيم في العام 2014.
الجندي- القاتل

تصفية مهاجم مركز تايلاند التجاري.. وارتفاع الضحايا

أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الأحد، عن مقتل الجندي الذي أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 52 آخرين. وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفراكول: "شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف. مطلق الرصاص قُتل". وفي وقت سابق من أمس السبت، وردت تقارير بأن جنديا تايلنديا في حالة هستيرية يحتجز 16 شخصا كرهائن داخل مركز "Terminal 21" التجاري، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
الجماعات-الإرهابية-في-سوريا

مرصد الإفتاء: 23 عملية إرهابية في 12 دولة خلال أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، تقريره الأسبوعي "مؤشر الإرهاب"، والذي أوضح خلاله أن 12 دولة شهدت خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، 23 عملية إرهابية نفذتها 5 تنظيمات إرهابية نشطة، وراح ضحيتها 248 شخصا: 165 قتيل، و79 مصابا، و4 مُختطَفين، مضيفا أن البيانات المرصودة أشارت إلى أن العمليات المنفذة جاءت في دول: أفغانستان، الصومال، العراق، الكاميرون، الكونغو، النيجر، باكستان، بوركينافاسو، تشاد، سوريا، مالي.
الحرب-في- سوريا (14)

الجماعات الإرهابية تستهدف منشآت نفطية بريف حمص

تعرضت محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص في سوريا، اليوم الثلاثاء لاعتداءات إرهابية بقذائف أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية. وقال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): "إن الإرهابيين عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته باعتداءات إرهابية ولا سيما معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص، وعلى الفور تمكن عناصر فوج الإطفاء العائد للمنشآت النفطية وعناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق الناجمة عن الاستهداف وإخمادها".
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