صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

القرنفل.. من بشرة صحية إلى الوقاية من السرطان

يمكن استخدام القرنفل لعلاج العديد من مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والبرد والسعال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الخصائص المضادة للالتهابات.
تحرير:إسراء سليمان ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
فوائد القرنفل
فوائد القرنفل
العلاجات المنزلية أصبحت من أكثر الطرق الفعالة، للتخلص من الآلام التي تواجهنا كل يوم، على سبيل المثال تناول الماء بالكركم على الريق، يساعد على محاربة السرطان، ومضاد قوي للالتهابات أيضًا، ومفيدة بشكل كبير لصحة الكبد، كما أن القرفة والزنجبيل والتوابل الأخرى لها فوائد متتعددة، وبالنسبة للقرنفل، فيعمل على الوقاية من نمو الأورام، والتعزيز من الجهاز المناعي وعملية الهضم، وغيرها من الفوائد، التي تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
يعتبر القرنفل أكثر من مجرد توابل تستخدم في الطعام، حيث يحتوي على وفرة من العناصر الغذائية الهامة، التي يتطلبها الجسم، فيتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، إضافة إلى قدرته الهائلة على مكافحة الفيروسات والفطريات، كما أنه يعتبر أحد التوابل المستخدمة علاجيًا بالصين، وبالنسبة للقيمة الغذائية، غني بالبروتين
اقرأ المزيد
عادات-صحية-تتعلق-بالطعام

غسول اليد وفرشة الأسنان|4 عادات لا تبالغ في ممارستها

توجد العديد من العادات التي نمارسها يوميًا، بدون علم بأهميتها أو آثارها الجانبية على الجسم، على سبيل المثال: ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، يجعلك تتمتع بصحة جيدة على المدى البعيد لكنه ممارستها لساعات طويلة يؤلم العضلات والعظام، أما اتباع نظام غذائي غني بالدهون والأطعمة الجاهزة، ينتج عنه زيادة كبيرة بالجسم، وارتفاع معدلات الكوليسترول الضارة، لذا بعض العادات غير صحية على الإطلاق، يجب التوقف عنها على الفور، كالإفراط في غسيل الأسنان، والنوم لساعات طويلة أكثر من المعتاد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
كورونا

دراسة: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل لـ24 يومًا

توصلت دراسة جديدة إلى أن فترة حضانة فيروس كورونا المستجد في جسم الإنسان قد تصل إلى 24 يوما في حالات نادرة، وهي فترة أطول من التي كان متعارفا عليها، والتي تُقدّر بـ14 يوما فقط كحد أقصى، فيما شُخّصت حالة جديدة في الصين، لم تُظهر أعراض الإصابة لـ17 يوما، على أنها مصابة بالفيروس، الأمر الذي قد يؤكد زيادة فترة الحضانة عن تلك المتعارف عليها.
الإرهاق-الذي-يسبق-الدورة-الشهرية

ماذا تخبرك الدورة الشهرية عن حالتك الصحية؟

تشنجات، الصداع النفسي، النزيف الزائد.. كل هذه الآثار الجانبية لها علاقة بوجود الدورة الشهرية، ولكن الأطباء يحذرون النساء من الآلام وعدم الراحة التي تحدث في بعض الأحيان. كشفت جينو بيكورارو، طبيب أمراض النساء، السبب وراء الشكاوى الشائعة للدورة الشهرية والعلامات التحذيرية التي من المفترض مناقشتها مع الطبيب. ويعتبر عدم انتظام الدورة الشهرية من المشكلات الشائعة نتيجة الإجهاد ولكن النزيف بين الدورات أو بعد ممارسة العلاقة الحميمة أمر غير طبيعي ويجب التحقق منه لأنه قد يكون علامة على السرطان، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
اقرأ المزيد من الأخبار
ماذا-يحدث-عند-ممارسة-الرياضة

مارس الرياضة بانتظام.. قلتها يؤدي إلى سرطان الثدي

في كل يوم توجد العديد من الدراسات والأبحاث التي توضح أهمية ممارسة الرياضة، وخاصة أن النتائح وضحت فاعليتها في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والحماية من الأمراض المزمنة الأخرى، على سبيل المثال المشي لـ30 دقيقة يوميًا يضمن لك قلب صحي، على الجانب الآخر قلة النشاط البدني واهمال الرياضة، ينتج عنه العديد من الأمراض، التي تتزايد وتظهر عند التقدم بالعمر، على سبيل المثال ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وسرطان الثدي وأمراض الكلى، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
نصائح-لاتخاذ-قرارا صحيح-في-العام الجديد

احذر.. الجوع يؤثر على اتخاذ قرارات سليمة بشأن حياتك

تحتاج بعض القرارات إلى التفكير بشكل عميق، مع دراسة الموضوع من جميع النواحي، وقد يتطلب منك الأمر فترة، لكن في النهاية سوف تصل إلى القرار السليم، ويقول بعض خبراء التغذية أن الطعام يؤثر بشكل كبير على تفكيرك،، وربما تقوم ببعض الحماقات، فالشعور بالجوع يجعلك تتصرف بعشوائية، لأن عقلك مشغول بأمر آخر، وللتأكد من ذلك قام الباحثون بعمل دراسة على مجموعة من الأشخاص، للتأكد من أن الطعام يلعب دورا في اتخاذ قرار سليم، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "timesofindia".
مشروب-الكاكاو-بالموز

كوب من الكاكاو يساعد في فقدان الوزن وضبط ضغط الدم

الشوكولاتة بجميع مشتقاتها تعتبر بمنزلة هوس لعديد من الأشخاص، فبجانب مذاقها الرائع، تمد الجسم بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الشوكولاتة الداكنة، كما أن مسحوق الكاكاو -وهو أحد مشتقاتها- يتميز بقيمة غذائية عالية، ويقدم للجسم العديد من الفوائد، على سبيل المثال كوب من الكاكاو الدافئ يقلل من ضغط الدم المرتفع، كما يقلل من معدلات الاكتئاب التي تصيب الجسم، نتيجة التوتر، وبالنسبة للعناصر، غني بالكالسيوم والبروتين والحديد، وغيرها من العناصر، نقلا عن "boldsky".
اليوجا الساخنة

اللوز والتفاح..أطعمة يجب تناولها أثناء ممارسة اليوجا

يوصي خبراء التغذية والصحة البدنية دائمًا بأهمية ممارسة التمرينات الرياضية، للتخلص من الدهون المتراكمة في أجزاء متفرقة من الجسم، والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، مع اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الهامة التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات والعناصر الضرورية، ولكن هل تعرف أن هناك بعض من الرياضات ترتبط فاعليتها، بتناول بعض من الأطعمة الصحية، على سبيل المثال اليوجا تعتبر أسلوب حياة، وتجعلك تتناول أطعمة صحية، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]