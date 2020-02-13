القرنفل.. من بشرة صحية إلى الوقاية من السرطان

يمكن استخدام القرنفل لعلاج العديد من مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والبرد والسعال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الخصائص المضادة للالتهابات.
العلاجات المنزلية أصبحت من أكثر الطرق الفعالة، للتخلص من الآلام التي تواجهنا كل يوم، على سبيل المثال تناول الماء بالكركم على الريق، يساعد على محاربة السرطان، ومضاد قوي للالتهابات أيضًا، ومفيدة بشكل كبير لصحة الكبد، كما أن القرفة والزنجبيل والتوابل الأخرى لها فوائد متتعددة، وبالنسبة للقرنفل، فيعمل على الوقاية من نمو الأورام، والتعزيز من الجهاز المناعي وعملية الهضم، وغيرها من الفوائد، التي تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
يعتبر القرنفل أكثر من مجرد توابل تستخدم في الطعام، حيث يحتوي على وفرة من العناصر الغذائية الهامة، التي يتطلبها الجسم، فيتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، إضافة إلى قدرته الهائلة على مكافحة الفيروسات والفطريات، كما أنه يعتبر أحد التوابل المستخدمة علاجيًا بالصين، وبالنسبة للقيمة الغذائية، غني بالبروتين
يعتبر القرنفل أكثر من مجرد توابل تستخدم في الطعام، حيث يحتوي على وفرة من العناصر الغذائية الهامة، التي يتطلبها الجسم، فيتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، إضافة إلى قدرته الهائلة على مكافحة الفيروسات والفطريات، كما أنه يعتبر أحد التوابل المستخدمة علاجيًا بالصين، وبالنسبة للقيمة الغذائية، غني بالبروتين والدهون والألياف الغذائية والكربوهيدرات والكالسيوم والحديد والمنجنيز والبوتاسيوم والصوديوم، لذا عليك ادراجه ضمن العلاجات المنزلية، المعتاد عليك استخدامها، وفيما يلي بعض من الفوائد الهامة:
1-تعزيز الجهاز المناعي
يعتبر القرنفل مصدر غني بفيتامين C-مضاد قوي للأكسدة يذوب بالماء-، يساهم في التعزيز من الجهاز المناعي، من خلال القيام بدور المضاد للأمراض والإجهاد التأكسدي، وهذا بدوره يساعد في تقوية الجهاز المناعي، والتعزيز من وظائفه.
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2-تحسين صحة الكبد
القرنفل من أحد المصادر الغنية بالأوجينول-مركب حيوي مضاد للالتهابات-، يتميز بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، تساعد في الحماية من اصابات الكبد، بجانب مواجهة الأسباب المؤدية لتلف الكبد.
3-تنظيم السكر بالدم
نظرًا أنه غني بالأوجينول، فيساعد في السيطرة على معدلات السكر بالدم، ويزيد أيضًا هذا المكون من زيادة افراز الأنسولين، والتحسين من مقاومة الجلوكوز و وظائف الخلايا "بيتا"، وبالتالي يقلل من معدلات السكر بالدم.
4-عملية هضم صحية
لدى القرنفل العديد من المكونات النشطة، التي تحفز من إفراز انزيمات خاصة بالهضم، وتساعد أيضًا في تسريع عملية الهضم بطريقة صحية، فيعرف عن القرنفل قدرته الهائلة في التقليل من حموضة المعدة، والغازات، والغثيان.
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5-الوقاية من نمو الأورام
وضحت دراسة أن القرنفل مضاد قوي للأورام، كما أنه يساعد في علاج السرطان على المدى البعيد، حيث يتميز بخصائص علاجية.
6-المساعدة في فقدان الوزن
يمكن أن يقلل مستخلص القرنفل من زيادة الوزن الناتجة عن اتباع نظام غذائي غني بالدهون، وبالتالي يساعد استهلاكه على تقليل الدهون في البطن والكبد.
7-التحسين من صحة العظام
آلام العظام من أكثر الأشياء المزعجة التي نتعرض لها، نتيجة زيادة المجهود أو الأمراض ، ولأن القرنفل مصدر غني بالكالسيوم والمنجنيز والمغنسيوم، فيساعد في التحسين من صحة العظام وتكوينها، إضافة إلى ذلك، وجود الأوجينول يزيد من كثافة العظام وقوتها.
8-التعزيز من صحة الجهاز التنفسي
يمكن استخدام القرنفل لعلاج العديد من مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والبرد والسعال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الخصائص المضادة للالتهابات بالقرنفل، التي تساعد في تقليل الالتهابات بالجهاز التنفسي.
9-الحصول على بشرة صحية
يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات بالقرنفل على علاج حب الشباب وتحسين الصحة العامة للبشرة، كما تعتبر أحد الأسباب الأساسية وراء استخدام زيت القرنفل لعلاج الالتهابات الناتجة عن حب الشباب.
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