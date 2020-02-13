القرنفل.. من بشرة صحية إلى الوقاية من السرطان

يمكن استخدام القرنفل لعلاج العديد من مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والبرد والسعال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الخصائص المضادة للالتهابات.

تحرير:إسراء سليمان ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

فوائد القرنفل

العلاجات المنزلية أصبحت من أكثر الطرق الفعالة، للتخلص من الآلام التي تواجهنا كل يوم، على سبيل المثال تناول الماء بالكركم على الريق، يساعد على محاربة السرطان، ومضاد قوي للالتهابات أيضًا، ومفيدة بشكل كبير لصحة الكبد، كما أن القرفة والزنجبيل والتوابل الأخرى لها فوائد متتعددة، وبالنسبة للقرنفل، فيعمل على الوقاية من نمو الأورام، والتعزيز من الجهاز المناعي وعملية الهضم، وغيرها من الفوائد، التي تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

يعتبر القرنفل أكثر من مجرد توابل تستخدم في الطعام، حيث يحتوي على وفرة من العناصر الغذائية الهامة، التي يتطلبها الجسم، فيتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، إضافة إلى قدرته الهائلة على مكافحة الفيروسات والفطريات، كما أنه يعتبر أحد التوابل المستخدمة علاجيًا بالصين، وبالنسبة للقيمة الغذائية، غني بالبروتين