رئيس مجلس النواب يهاجم وزير التموين

تحرير:أحمد جاد ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٦ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تجاهل وزير التموين الدكتور على المصيلحي، منتجات أخرى من قصب السكر في أثناء عرضه الملف على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقال عبد العال، ردا على طلب بعض النواب بإعادة النظر في أسعار طن قصب السكر: "هناك مخرجات أخرى لقصب السكر ينسى وزير التموين بعرضها على مجلس الوزراء ويتم بيعها بأسعار غالية"، مشيرا إلى أن العرض على الحكومة من جانب وزير التموين مغلوط، لأنه يتم حساب سعر السكر فقط، بينما هناك مخرجات أخرى للقصب ويتم بيعها بأسعار عالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الزراعة، السيد القصير.وشدد رئيس المجلس على ضرورة إعادة الدراسة في شأن أسعار قصب السكر، وفقا للحد الأدنى الذي يجبر الضرر، مشيرا إلى أن الدراسة التي قامت بها وزارة الزراعة تجاهلت